Muş Alparslan Üniversitesi 668 akademisyen ve 11 bin öğrenci sayısına ulaşacak

Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, yeni açılan program, bölüm ve anabilim dallarıyla 120 alanda 11 bin öğrenci ve 668 akademisyenle 2021-2022 döneminde yüz yüze eğitim öğretime başamayı hedeflediklerini belirtti.

Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, yeni açılan program, bölüm ve anabilim dallarıyla 120 alanda 11 bin öğrenci ve 668 akademisyenle 2021-2022 döneminde yüz yüze eğitim öğretime başamayı hedeflediklerini belirtti.

Polat, gazetecilere, MŞÜ yerleşkesinde öğrenciler için yarı olimpik yüzme havuzu, tam donanımlı spor salonu, futbol ve basketbol sahaları, tenis kortları, spor alanları, fitness, voleybol, sera alanları, hobi bahçeleri gibi birçok aktiviteye katılma imkanı sunduklarını belirtti.

Öğrencilerle yeniden aynı fiziki mekanlarda 2021-2022 eğitim öğretim dönemi faaliyetine başlamayı heyecanla beklediklerini ifade eden Polat, şöyle konuştu:

"Üniversitemizde bu yıl 15 yeni bölüm ve program açıldı. Bu bölüm ve programlar öğrencilerimizin tercih edebileceği ve istihdam imkanı bulunan alanlar. 668 profesör, doçent, doktor öğretim üyesi, araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi bu hizmeti başarıyla yürütecek. Tüm bölümlere ve programlara öğrencilerimizi gönül rahatlığıyla davet ediyorum."

Barınma olanakları itibarıyla çok istisnai durumlar haricinde hiçbir öğrencinin Muş merkezde sorun yaşamayacağını anlatan Polat, sportif tesisler ile kongre ve kültür merkezinin öğrencilerin sosyalleşmesine ve konforlu vakit geçirmesine imkan tanıyacağını kaydetti.

Birçok olanağı öğrencilerin üniversite yıllarını özlemle anacakları bir tecrübeye dönüştüreceklerini aktaran Polat, "Mevcut spor salonumuzun yanı sıra inşaatı bitme aşamasına gelen stadyumumuzda sporcularımız için FIFA standartlarına uygun alanlar bulunacak. Öğrencilerimiz bu olanaklardan yararlanacak. Bizi tercih eden öğrencilerimiz bir aile ortamında eğitim alacak. Bunun için de elimizden geleni yapıyoruz." dedi.

MŞÜ'nün önlisansta 1800, lisansta ise 1800 olmak üzere 3 bin 600 kontenjanının bulunduğunu kaydeden Polat, "Bu sayıya dikey geçiş sınavı ya da okul birincisi kontenjanından gelecekler ile yüksek lisans, doktora sınavlarından alınacakları ilave ettiğimizde bu yıl 4 bin civarında öğrenciye kontenjan açmış oluyoruz. Öğrenci sayımızın asgari 11 bin olacağını gösteriyor. Geçtiğimiz yıl 10 bin olan öğrenci sayımızı bu yıl en az yüzde 10 artıracağız. Üniversitemiz kurulduğundan bu yana ilk defa bu oranda bir yükselişe tanıklık edecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım