Mursi'nin ölümünün ardından Türkiye'den peş peşe mesajlar!

Mısır'ın seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin vefatının ardından Türkiye'den peş peşe açıklamalar geldi. İşte o açıklamalar...

FAHRETTİN ALTUN'DAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Daire Başkanı Altun: "Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Mursi, mahkeme salonunda Hakk'a yürüdü. Mekanı cennet olsun, Mısır halkının ve İslam dünyasının başı sağ olsun. "

İBRAHİM KALIN'DAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Bu zulüm ve katliamın failleri bunun hesabını er ya da geç bu dünyada da ahirette de verecektir." ifadelerini kullandı.

TBMM MUSTAFA ŞENTOP'TAN AÇIKLAMA

"Mısır'ın seçimlerle iş başına gelen ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin vefat haberini derin bir teessürle öğrendim. Mısır halkının, İslam dünyasının ve ezilen milletlerin başı sağolsun. İnanıyorum ki mücadelesi ve hayatı kendisinden sonrakilere rehberlik edecektir.

Mısır'da yaşananlar ve halkının hürriyeti ve refahı için mücadele eden Muhammed Mursi'nin başına gelenler, meşru yönetimleri hedef alan darbeciliğin niteliğini ve işleyişini ortaya koymak ve demokrasi havarisi bazı Batılı çevrelerin gerçek yüzünü ifşa etmek bakımından ibretliktir.

Mursi ve yol arkadaşları, Mısır'a ve kendilerini atayan meşru yönetime ihanet eden bir azınlığın tertîbiyle devrilmiş, adil olmaktan uzak yargılamalarla mahkum edilmeye çalışılmışlardır. Adalet terazisinde ve tarih önünde kazanan Mursi ve arkadaşları, kaybeden darbecilerdir.

Mursi, meşruiyetin safında yer alma cesaretini göstermiş büyük bir liderdir. Mursi, hapsedilmişti ama onu hapsedenlerden daha hürdü. Allah, halkının meşru Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin ve milletimizin sağlam bir dostu olan Muhammed Mursi'ye rahmet eylesin ve şehadetini kabul etsin."

BİNALİ YILDIRIM: BAŞIMIZ SAĞOLSUN

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım "Kardeş Mısır halkı tarafından seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı olan kıymetli kardeşim Muhammed Mursi'nin şehit olduğunu, büyük bir üzüntüyle öğrendim. Allah rahmet eylesin. Başımız sağolsun. "

BAKAN ÇAVUŞOĞLU: ÜMMET DİK DURUŞUNU UNUTMAYACAK!

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu "Darbe onu iktidardan uzaklaştırdı ancak hatırası silinmeyecek. Ümmet dik duruşunu unutmayacak!"

BAKAN SOYLU: ASLA UNUTULMAYACAK

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Demokrasi mücadelesi, hak arama mücadelesi, mazlumun zulme karşı mücadelesi bugün bir şehit daha verdi. Elbette başkaları da olacak ama hiçbiri, asla unutulmayacak. Muhammed Mursi'ye Cenab-ı Hak'tan rahmet, Rabia Meydanı'nın çocuklarına baş sağlığı diliyorum."ifadelerini kullandı.

ADALET BAKANI GÜL: KARDEŞİM SEN ÖZGÜRSÜN...

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Kardeşim sen özgürsün! Mekanın cennet, ruhun şad olsun." ifadelerini kullandı.

TARIM VE ORMAN BAKANI PAKDEMİRLİ: ONURLU DURUŞU UNUTULMAYACAK

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli "Muhammed Mursi darbecilerin mahkemesinde bugün şehit oldu. Zulmedenler Hak katında karşılığını muhakkak bulacak, onurlu duruşu unutulmayacak." değerlendirmesinde bulundu.

KURTULMUŞ: ÜMMETİN BAŞI SAĞOLSUN

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş "Mısır halkının helal oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin şehadetini Rabbim kabul etsin. Serdar-ı Şüheda Hz. Hamza, Hz. Ali ve Hz. Hüseyin'e komşu eylesin. Mısır halkının ve ümmetin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.