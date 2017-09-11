Murat Duman: Oyuncuları Gönülden Kutluyorum

Kasımpaşa Yardımcı Antrenörü Murat Duman, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında 3-2 kazanan takımını kutlayarak, "Bütün futbolcuları canı gönülden kutluyorum" ifadelerini kullandı. Teknik Direktör Kemal Özdeş'in cezası nedeniyle bugün takımın başında sahaya çıkan yardımcı antrenör Murat Duman, karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuştu. Maça golle başladıklarını söyleyen Duman, "Sonra oyun disiplininde kopukluk oldu. 30-45 dakika arası tekrar oyun ritmini yakaladık. İlk yarı 1-1 bitti. İkinci yarıya daha istekli başladık. Pas trafiğini öne çıkararak ve baskı kurarak tekrar öne geçtik. Tekrar 2-2 oldu. Sonra 18 yaşındaki Hasan'ı oyuna soktuk. Aldığı faulle maçı kazanmamızı sağladı. Bugün oyuncularımızı canı gönülden kutluyorum. İyi performans sergilediler. Son dakikada attığı frikik golüyle galibiyeti getiren Neumayr'i de kutluyorum" diye konuştu.



(Bozhan Memiş - Uygar Aydın / İHA)