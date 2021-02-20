Murat Boz'un yeni klibindeki 'Aslı Enver' detayı gündeme bomba gibi düştü

Eski sevgilisi Aslı Enver ile attıkları her adım birbirlerine yorulan Murat Boz, barışacakları iddialarını güçlendirecek video klip detayıyla gündeme geldi.

SOSYAL MEDYAYI HAREKETLENDİRDİ

Ünlü sanatçı uzun süredir hazırlığı yaptığı yeni şarkıcı Sevgilim'in video klibini YouTube'dan yayınladı. Romantik sözlere sahip şarkının klibinde ünlü şarkıcı, Aslı Enver'e benzerliği dikkat çeken model Alize Çekiç ile çalıştı. Klibin yayınlanmasının ardından hayranları tarafından fark edilen detay, bir anda şarkının da önüne geçerek sosyal medyayı ve magazin kulislerini hareketlendirdi.

MODEL SEÇİMİNİ ÖZELLİKLE YAPTIĞI KONUŞULDU

Sosyal medya kullanıcıları, Murat Boz'a eşlik eden model için "Aslı Enver'in kardeşi olsa bu kadar benzemez" yönünde yorumlarda bulunurken, ünlü sanatçının özellikle bu modelle çalıştığı ve Enver'i unutmadığı düşüncesini akıllara getirdi. Sevenlerine, "Emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler, umarım beğenirsiniz" diyerek seslenen Murat Boz ise klibiyle kısa süre içinde yüzbinlerce görüntülenme ve binlerce yorum aldı.