Murat Boz'un yeni klibindeki 'Aslı Enver' detayı gündeme bomba gibi düştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Murat Boz'un yeni klibindeki 'Aslı Enver' detayı gündeme bomba gibi düştü

20.02.2021 18:21 | Son Güncelleme: 20.02.2021 18:53
Murat Boz'un yeni klibindeki 'Aslı Enver' detayı gündeme bomba gibi düştü

Ünlü sanatçı Murat Boz, yeni şarkısı Sevgilim'in video klibini yayınlandı. Aslı Enver benzerliğiyle dikkat çeken model Alize Çekiç'in yer aldığı klip sonrası ünlü şarkıcının hayranları, modeli bilerek seçtiği ve Enver'i unutamadığı yönünde yorum yaptı.

Eski sevgilisi Aslı Enver ile attıkları her adım birbirlerine yorulan Murat Boz, barışacakları iddialarını güçlendirecek video klip detayıyla gündeme geldi.

SOSYAL MEDYAYI HAREKETLENDİRDİ

Ünlü sanatçı uzun süredir hazırlığı yaptığı yeni şarkıcı Sevgilim'in video klibini YouTube'dan yayınladı. Romantik sözlere sahip şarkının klibinde ünlü şarkıcı, Aslı Enver'e benzerliği dikkat çeken model Alize Çekiç ile çalıştı. Klibin yayınlanmasının ardından hayranları tarafından fark edilen detay, bir anda şarkının da önüne geçerek sosyal medyayı ve magazin kulislerini hareketlendirdi.

MODEL SEÇİMİNİ ÖZELLİKLE YAPTIĞI KONUŞULDU

Sosyal medya kullanıcıları, Murat Boz'a eşlik eden model için "Aslı Enver'in kardeşi olsa bu kadar benzemez" yönünde yorumlarda bulunurken, ünlü sanatçının özellikle bu modelle çalıştığı ve Enver'i unutmadığı düşüncesini akıllara getirdi. Sevenlerine, "Emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler, umarım beğenirsiniz" diyerek seslenen Murat Boz ise klibiyle kısa süre içinde yüzbinlerce görüntülenme ve binlerce yorum aldı.

Murat Boz'un yeni klibindeki 'Aslı Enver' detayı gündeme bomba gibi düştü
Video Klibindeki Pozu
Murat Boz'un yeni klibindeki 'Aslı Enver' detayı gündeme bomba gibi düştü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hadise Fuat Oktay Fahrettin Altun Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Cansu Dere Demet Akalın Aleyna Tilki
Spor Erol Bulut Abdullah Avcı Aykut Kocaman Hüseyin Göçek Nihat Özdemir
Tüm Haberler Mart İzmir Instagram Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Murat Boz'un yeni klibindeki 'Aslı Enver' detayı gündeme bomba gibi düştü - Magazin Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.2.2021 19:02:26. #1.14#
title