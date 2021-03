Murat Akova kimdir? Murat Akova kaç yaşında, nereli? Murat Akova hayatı ve biyografisi!

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Murat Akova hakkında araştırmalar yapılıyor. Murat Akova kimdir? Murat Akova kaç yaşında, nereli? Murat Akova hayatı ve biyografisi!

PROF. DR. MURAT AKOVA KİMDİR?

Dr. Murat Akova 1982 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. İç Hastalıkları uzmanlık Eğitimini 1984-1989 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tamamladı. 1988-1989 yılları arasında "London Hospital Medical College, Department of Medical Microbiology", Londra, İngiltere'de, 2002-2003 yılları arasında Boston, ABD'de, "Tufts University School of Medicine, Center for Adaptive Resistance and Microbiology" bölümünde çalıştı. 1989 yılından bu yana Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İnfeksiyon Hastalıkları Ünitesi'nde öğretim elemanı olarak çalışan Dr. Akova, 1991 yılında doçent, 1998 yılında ise profesör oldu. 2000-2006 yılları arasında Hacettepe Tıp Fakültesi Dekan Yardımcılığı ve Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı'nda görevli öğretim üyesi, ayrıca Hacettepe Üniversitesi Bilişim Enstitüsü'nde Sağlık Bilişimi Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yapan Dr. Akova 2002- Haziran 2009 tarihleri arasında Sağlık Bakanlığı Merkezi Etik Kurul'da Türk Tabipleri Birliği temsilcisi olarak çalışmıştır. Halen "European Society for Clinical Microbiology and Infectious Diseases" genel sekreteri olarak görev yapmakta olup, aynı dernekte 2014-2016 dönemi için başkan olarak seçilmiş bulunmaktadır.