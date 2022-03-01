Murakabe ne demek? Murakabe anlamı ne?

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Murakabe kelimesinin ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Murakabe anlamı ne? Murakabe ne demek?

MURAKEBE NE DEMEK?

Murâkabe, "gözetlemek" anlamına gelen Arapça'daki "rakabe" kökünden türetilmiş bir sufi pratiğidir. Dikkatle izlemek, ilgilenmek, gözleri açık tutmak anlamlarını da taşır. Metaforik açıdan kişinin manevi kalbine dikkatini yöneltmesi ve yaratıcısından gelecek sezgiyi beklemesini ifade eder.

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