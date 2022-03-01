Murakabe ne demek? Murakabe anlamı ne? - Haberler

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Murakabe ne demek? Murakabe anlamı ne?

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Murakabe ne demek? Murakabe anlamı ne?

Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Murakabe, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Murakabe ne demek? Murakabe anlamı ne? İşte, Murakabe kelimesi anlamı!

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Murakabe kelimesinin ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Murakabe anlamı ne? Murakabe ne demek?

MURAKEBE NE DEMEK?

Murâkabe, "gözetlemek" anlamına gelen Arapça'daki "rakabe" kökünden türetilmiş bir sufi pratiğidir. Dikkatle izlemek, ilgilenmek, gözleri açık tutmak anlamlarını da taşır. Metaforik açıdan kişinin manevi kalbine dikkatini yöneltmesi ve yaratıcısından gelecek sezgiyi beklemesini ifade eder.

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