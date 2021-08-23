Muradiye'de samanlık yangını
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Muradiye'de samanlık yangını

Muradiye'de samanlık yangını
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Van'ın Muradiye ilçesinde bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangında samanlık kullanılamaz hale geldi.

Van'ın Muradiye ilçesinde bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangında samanlık kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgilere göre olay, ilçeye bağlı Doğangün Mahallesi'nde meydana geldi. Serkan Öztürk'e ait samanlıkta bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangına, Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı İpekyolu Grup Amirliği Erçek ekipleri müdahale etti. Bir iş makinesinin de destek verdiği çalışmalar sonucunda yangın itfaiye ekiplerince çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü. - VAN

Muradiye'de samanlık yangını

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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