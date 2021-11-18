Muradiye'de ihtiyaç sahibi ailelere sıcak yemek

VAN (İHA) - Van Muradiye Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) aşevinde, her gün ihtiyaç sahibi 120 aileye sıcak yemek çıkarıyor.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) bünyesindeki aşevinde usta aşçılar tarafından ihtiyaç sahibi ailelerin belirlendiğini özellikle evinde yemek pişiremeyecek durumda olan yaşlı, engelli, öksüz- yetimle ve fakirlere yardım yapılırken her gün 120 aile, 620 kişi için sıcak yemek hazırlanıyor ve hazırlanan üç çeşit yemek, personel tarafından araçlarla ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü Nurettin Yavrutürk'ün İHA muhabirine yaptığı açıklamayla '2018 yılından bu yana AŞ evi faaliyetlerine devam etmektedir. AŞ evinden yararlanan engelli, yaşlı, öksüz-yetim ve fakir vatandaşlarımız olup günde 120 aile 620 kişiye 3 çeşit sıcak yemek verilmektedir. Yemekler hanelerinde teslim edilmektedir" dedi.

AŞ evinden yararlanan Şakir Bülbül ise 'Allah herkesten razı olsun, Allah devletimize zeval vermesin. Benim ihtiyacım vardı yemeğe, Çok kişinin ihtiyacı var devletimiz bize bu imkanları sunuyor. Allah herkesten razı olsun" dedi. - VAN