Muradiye'de 27 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Muradiye'de 27 düzensiz göçmen yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Muradiye'de 27 düzensiz göçmen yakalandı

VAN (İHA) – Van'ın Muradiye ilçesinde jandarma ekipleri tarafından icra edilen çalışmalar kapsamında 24'ü Pakistan, 3'ü de Afganistan uyruklu olmak üzere toplam 27 düzensiz göçmen yakalandı.

VAN (İHA) – Van'ın Muradiye ilçesinde jandarma ekipleri tarafından icra edilen çalışmalar kapsamında 24'ü Pakistan, 3'ü de Afganistan uyruklu olmak üzere toplam 27 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve güvenlik korucuları, iz takip köpekleri ile yapılan arazi taramasında ilçeye bağlı Ovapınar ve Ünseli mahallesi kırsalında yaya olarak yürüyen 24'ü Pakistan uyruklu, 3'de Afganistan uyruklu olmak üzere 27 düzensiz göçmen yakalandı. Operasyonda organizatör oldukları değerlendirilen 2 şüpheli gözaltına alınarak işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yakalanan 27 düzensiz göçmen ise işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edilecek. - VAN

Muradiye'de 27 düzensiz göçmen yakalandı

Muradiye'de 27 düzensiz göçmen yakalandı

Muradiye'de 27 düzensiz göçmen yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Kayınpederiyle kavgasını ayırmaya çalışan eşini bacaklarından vurdu! O anlar kamerada

Kayınpederiyle kavgasını ayırmaya çalışan eşini bacaklarından vurdu! O anlar kamerada

 Eğlenmeye giderken geçirdiği kaza nedeniyle canından oldu, arkadaşı da ağır yaralandı

Eğlenmeye giderken geçirdiği kaza nedeniyle canından oldu, arkadaşı da ağır yaralandı

 Güpegündüz vahşet! Tartıştığı kuzenini bıçakladıktan sonra başını ezerek öldürdü

Güpegündüz vahşet! Tartıştığı kuzenini bıçakladıktan sonra başını ezerek öldürdü
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Fuat Oktay Tanju Özcan Fahrettin Koca
Magazin Seda Sayan Yeşim Salkım Yıldız Tilbe Amelia Hamlin
Spor Recep Tayyip Erdoğan Cristiano Fatih Terim Alper Yılmaz Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Burak Yılmaz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Muradiye'de 27 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.09.2021 12:18:32. #1.11#