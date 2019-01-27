Terör Örgütü PYD, Münbiç'ten Kaçmak İsteyen Halktan Haraç Alıyor

Terör örgütü PKK/PYD, Suriye'nin Münbiç kentinden çıkıp Türkiye'nin Fırat Kalkanı Operasyonu ile güvenli hale getirdiği Cerablus'a gitmek isteyen halktan haraç alıyor. Örgüt, parası olmayanların ise değerli eşyalarına, telefonlarına ve araçlarına el koyuyor.

TEK GEÇİŞ YOLUNA ARAMA NOKTASI KURDU

Terör örgütü PKK/PYD'nin baskılarından kaçmak isteyen halk, Münbiç'i terk etmeye devam ediyor. Günde yaklaşık 700 kişinin terk ettiği Münbiç'te kontrolü elinde bulunduran terör örgütü, halkın bölgeden kaçışını da ranta çevirdi. Terör örgütü, Türkiye'nin Fırat Kalkanı Operasyonu ile güvenli hale getirdiği Cerablus'a geçmek için insanların kullandığı tek geçiş yoluna arama noktası kurdu.

TELEFONLAR VE ARAÇLARA EL KONULUYOR

Münbiç'e yaklaşık 10 kilometre mesafedeki Dadat Kasabasına arama noktası kuran terör örgütü, gençlerin geçişine izin vermezken, kadın, çocuk ve yaşlılardan ise yüklü miktarda paralar alıyor. Parası olmayanların ise değerli eşyaları ile cep telefonları ve araçlarına el konuluyor.

Kaynak: İHA