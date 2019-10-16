Münbiç'te YPG'li terörist, kadın kılığına girdi

16.10.2019 08:57

Barış Pınarı Harekatı 8. gününde tüm hızıyla devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin doğusuna icra edilen operasyonda teröristleri köşeye sıkıştırmış durumda. Türk askeri karşısında çaresiz kalan teröristler, sıcak çatışmaya giremeyip hain planlarla bölgede kalmaya çalışsa da başarılı olamıyor. Bölgede kıskaca alınan terörist şimdi de kadın kılığına girdi. Münbiç'te kaçmaya çalışan bir terörist kadın kılığına girmiş bir şekilde ele geçirildi.

FARK EDİLMEMEK İÇİN KADIN KILIĞINA GİRDİ

Barış Pınarı Harekatı'nda şu ana kadar Tel Abyad ve Resulayn ilçe merkezi, 1 belde ve 56 köy, terör örgütü YPG/PKK'dan kurtarıldı. Son olarak Tel Abyad'daki Halil Yusuf köyü ile Resulayn'daki Menacir ve Ahras köyleri terörden temizlendi. Barış Pınarı Harekatı'nın 8'inci gününde, gözler Fırat'ın batısındaki Münbiç'e çevrildi. Resulayn'da şehir merkezlerine girilmesinin ardından, gözler şimdi Menbiç'te. Menbiç'te son hazırlıklar yapılırken, sosyal medyada paylaşılan bir görüntü izleyenleri şaşırttı. YPG'li bir terörist yüzüne makyaj yapıp kadın kılığına girdi.

KAÇ TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ?

Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada Fırat'ın doğusunda planlandığı gibi başarılı şekilde devam eden Barış Pınarı Harekâtı'nda etkisiz hale getirilen PKK/YPG'li terörist sayısının 637'ye yükseldiğini açıklamıştı.

NE OLMUŞTU?

Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait F16 savaş uçakları, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında Fırat Nehri'nin doğusunda yer alan ve yaklaşık 30 kilometre derinlikteki terör örgütü YPG/PKK hedeflerini Çarşamba günü saat 16:00 sıralarında imha etmişti.

Ayn İsa ilçesi çevresindeki Rami Hava Üssü ve cephaneliği ile Aluk, Mustel, Esadiye, Fender ve Huşan köylerindeki terör örgütü hedefleri, savaş uçaklarınca bombalanmıştı.

Bombardımanda Resulayn ilçesi ve bazı çevre köyler ile Derik ve Kamışlı ilçeleri kırsalındaki terörist unsurlar da vurulmuştu.

KARA HAREKATI DA AKŞAM BAŞLAMIŞTI

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında kara harekatı da hava saldırısından saatler sonra başlamıştı.

Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Güler ve komutanlarla Barış Pınarı Harekatını Silahlı Kuvvetler Komuta ve Harekat Merkezinden sevk, idare ediyor.