Münbiç'te ABD Askerlerine Düzenlenen Saldırı Sonrası Olay Yerinden İlk Görüntüler

Münbiç'te ABD Askerlerine Düzenlenen Saldırı Sonrası Olay Yerinden İlk Görüntüler

Münbiç'te koalisyon askerlerinin devriye görevindeki birliğinin yakınlarında bir patlama gerçekleşti. En az 6 kişinin öldüğü patlama sonrası olay yerinden ilk görüntüler geldi.

Münbiç şehir merkezinde bulunan Kasr El-Umara adlı restoranda saat 14.00 sularında büyük çaplı bir patlama meydana geldi. Saldırıda ilk belirlemelere göre en az 6 ABD askeri öldü. Saldırı sonrası olay yerinden gelen ilk görüntüler, patlamanın şiddetini gözler önüne serdi.

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