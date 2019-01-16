Münbiç'te ABD Askerlerine Düzenlenen Saldırı Sonrası Olay Yerinden İlk Görüntüler
Münbiç'te koalisyon askerlerinin devriye görevindeki birliğinin yakınlarında bir patlama gerçekleşti. En az 6 kişinin öldüğü patlama sonrası olay yerinden ilk görüntüler geldi.
Münbiç şehir merkezinde bulunan Kasr El-Umara adlı restoranda saat 14.00 sularında büyük çaplı bir patlama meydana geldi. Saldırıda ilk belirlemelere göre en az 6 ABD askeri öldü. Saldırı sonrası olay yerinden gelen ilk görüntüler, patlamanın şiddetini gözler önüne serdi.