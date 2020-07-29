Hindistan'ın Mumbai şehrindeki yoksul halkın yarısı koronavirüse yakalandı
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BBC

Hindistan'ın Mumbai şehrindeki yoksul halkın yarısı koronavirüse yakalandı

Hindistan'ın en kalabalık kenti Mumbai'de yapılan bir araştırma şehrin yoksul mahallelerinde yaşayanların yarısından fazlasının koronavirüs geçirdiğini açıkladı. Yaklaşık 20 milyon nüfuslu şehirde halkın yüzde 40'ının derme çatma evlerde iç içe kalmasından dolayı test sayılarının yüksek olabileceği düşünülüyor.

Hindistan'ın Mumbai şehrindeki yoksul halkın yarısı koronavirüse yakalandı
29.07.2020 10:17 | Son Güncelleme: 29.07.2020 10:55

Hindistan'ın 20 milyon nüfusa sahip en büyük kenti Mumbai'de yapılan antikor araştırmasının sonuçlarına göre; yoksul mahallelerde yaşayan yoksul halkın yüzde 40'ı derme çatma evlerde yaşadığı ve tuvaletleri ortak kullandığı için,yarısından fazlasının koronavirüs geçirmiş olabileceği belirtildi.

TEST YAPILAN KİŞİLER RASTGELE SEÇİLDİ

Mumbai Belediyesi'nin araştırması kapsamında 6.936 kişiye antikor testi yapıldı. Test yapılan kişiler rastgele seçildi. Yoksul mahalle sakinlerinin yüzde 57'sinin testleri pozitif çıktı. Kentin diğer mahallelerinde yaşayanların ise yüzde 16'sının kanlarında antikor bulundu.

Şimdiye kadar sadece 110 bin vakanın rapor edildiği Mumbai'de altı bin kişinin öldüğü açıklanmıştı. Testlerde sayıların bu kadar yüksek çıkması, büyük ölçüde yoksul mahallelerde insanların iç içe yaşamaları ve çoğunda tuvaletlerin ortak kullanılmasıyla açıklanıyor.

Temmuz başında hükümet tarafından başkent Delhi'de yaptırılan bir araştırma, kent nüfusunun yaklaşık dörtte birinin koronavirüse maruz kaldığı ortaya çıkmıştı.

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SÜRÜ BAĞIŞIKLIĞINA MI ULAŞILDI?

Mumbai'de iki gün önce sadece 717 yeni vaka rapor edildi. Bu son üç aydaki en düşük sayı. Vaka sayısındaki düşüş, kentte sürü bağışıklığına yaklaşılması ihtimaline de işaret ediyor.

Uzmanlar, bu bölgelerde koronavirüsten ölüm oranının binde bir ile iki binde bir arasında olduğunu söylüyor.

Tata Araştırma Enstitüsü'nden, "Enfeksiyonda bağışıklığın ne kadar devam ettiğini henüz bilmiyoruz. Bunu ancak testleri yineledikten sonra görebileceğiz" dedi.

Aynı bölgede gelecek ay da antikor testlerinin yapılması planlanıyor.

BBC
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