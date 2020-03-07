Mülteciler, Yunanistan'ın koyduğu engeli halatla yıkmaya çalıştı

07.03.2020 14:19 | Son Güncelleme: 07.03.2020 14:34

Mültecilerin Edirne'den Yunanistan'a geçişleri sürüyor. Başta Almanya olmak üzere Avrupa ülkelerine gitmek isteyen mültecilerin kente gelişi devam ediyor. Kente gelen mülteciler kara ve nehir sınırını aşarak Yunanistan'a geçiyor.

HALATLA YIKMAYA ÇALIŞIYOR

Bu arada Yunanistan sınırı yakınındaki yaklaşık 3 bin 500 mülteci, kendilerine halatla geçiş yeri açmaya çalışıyor.

YUNAN ŞİDDETİ DEVAM EDİYOR

Yunanistan'ın jiletli tel, sivri uçlu demirlerle oluşturduğu barikat önünde duran ve sınıra yaklaşan mülteciler, Yunan sınır güçleri plastik mermi zaman zaman gerçek mermiyle ateş ediyor.

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