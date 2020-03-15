Köy muhtarı fırsatçılara inat kolonyayı 1 liraya sattı Koronavirüs salgınının Türkiye'de görülmesiyle satışlarında patlama olan kolonya fırsatçıların da odağı oldu. Düzce'de Taşköprü Köyü Muhtarı fırsatçıların kolonya fiyatlarını artırmasına tepki göstererek kolonyayı vatandaşlara 1 liraya sattı.

Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görülmesinin ardından, Düzce'de birçok noktada kolonya satışları patladı. Fırsatçılık yaparak kolonya fiyatlarını yükseltenlere inat Düzce'nin Yeni Taşköprü Köyü Muhtarı Hüseyin Gür, kolonyayı köylülere 1 liraya sattı. Köyde kolonya almak isteyen vatandaşlar izdiham oluşturdu.

FIRSATÇILARA İNAT 1 LİRAYA KOLONYA SATTI

Türkiye'de görülen koronavirüs vakasının ardından halk, kolonya ve el dezenfektanları satan noktalara akın etti. Fakat fiyatlar koronavirüs salgını sonrasında fırsatçılar tarafından bir anda zamlandı. Kolonya fiyatlarının fırsatçılar tarafından zamlandığını gören Yeni Taşköprü Köyü Muhtarı Hüseyin Gür, köylülere kolonyayı 1 liradan sattı. Köyde bulunan kolonya fabrikasından alınan 80 derecelik kolonyaları köy meydanında hazırlanan stantlarda köy halkına 1 liraya satışa çıkartmasının ardından halk kolonyaları almak için izdiham oluşturdu. Köylüler korona virüs sonrasında fırsatçıların kolonyalara zam yaptığını, bu nedenle köy muhtarının yaptığı çalışmadan memnun olduklarını dile getirdi.

VATANDAŞLAR KÖYE AKIN ETTİ

Yeni Taşköprü Köyü Muhtarı Hüseyin Gür, koronavirüs nedeniyle vatandaşların kolonyaya rağbet gösterdiğini, bazı fırsatçıların ise fiyatlara zam yaptığını fakat halka kolonyayı 1 liraya sattıklarını dile getirdi. Gür "Öncelikle koronavirüs olayından sonra aşırı derecede kolonya ihtiyacı doğdu. Dehşet derecede de bu fiyatları abartmaya başladılar. Bir karaborsa oluştu. Bu karaborsayı kırmak, köyümüzün halkına yardımcı olmak için çok sevdiğimiz hayırsever bir vatandaşımız olan kolonya üreticisi bir ağabeyimiz bize bu ürünleri verdi. Halkımıza yardımcı olalım, biz de bu kolonyaları dağıtalım dedi. Karaborsadan değil de halkımıza yardımcı olmak için bu kolonyaları bize verdi. Muhtarlığımız aracılığı ile bütün halkımıza 80 derece kolonyanın burada dağıtımını yapıyoruz. Etrafta kolonyayı bulamayan vatandaşlarımız bulduklarında da çok fahiş fiyat olduğunu söylüyorlar. Burada bizim ucuza verdiğimizi duyan köylüler, vatandaşlar gelip buradan kolonya alıyorlar şu anda. Biz kolonyanın tanesini 1 liradan veriyoruz" dedi.

Kaynak: İHA