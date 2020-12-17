Muhsinzade Yalısı nerede? Muhsinzade Yalısı tarihi nedir? Muhsinzade Yalısı ne olarak kullanılmaktadır?

Muhsinzade Yalısı nerede? Muhsinzade Yalısı tarihi nedir? Muhsinzade Yalısı ne olarak kullanılmaktadır? İşte detaylar haberimizde...

MUHSİNZADE YALISI NEREDE?

Muhsinizade Yalısı, Kuruçeşme, Beşiktaş sahilinde bulunan 9 Boğaziçi yalısından biridir; bugün otel olarak hizmet verir.

MUHSİNZADE YALISI TARİHİ NEDİR?

Muhsinizade Yalısı, Kuruçeşme, Beşiktaş sahilinde bulunan 9 Boğaziçi yalısından biridir; bugün otel olarak hizmet verir.

Yalı, 18. Yüzyılın ilk yarısında Sadrazam Muhsinzade Mehmed Paşa tarafından yaptırıldı. Bir süre yalıda yaşayan Muhsinzade Mehmet Paşa, daha sonra onu Boynueğri Esseyyid Abdullah Paşa'nın oğlu Mehmed Said Bey ile evlenen kızı Rukiye Hanım'a düğün hediyesi olarak verdi. 1796 yılı Haziran ayında Kuruçeşme'de çıkan bir yangın üzerine Kuruçeşme'ye gelen Sultan III. Selim'in bir süre dinlenmek üzere Rukiye Hanım ve Mehmet Said Bey'in oturdukları Muhsinzade Yalısı'na çıktığı bilinir.

1920'li yıllara değin yalıda Mehmet Paşa'nın çocukları ve torunları yaşadı. Ünlü hattat Muhsinzade Abdullah Hamdi Efendi de bu yalıda doğmuş ve yaşamıştır. 1920'lerden sonra terk edilen yalı kömür ve kum deposu olarak kullanıldı.

2002 yılında mevcut resimlerden yararlanarak eski haline uygun bir şekilde eski yalının kalıntıları üzerinde otel olarak restore edildi.Otel, 2006 yılında hizmete girmiştir.