Muharrem İnce'nin partisi Memleket Hareketi'nin logosu ortaya çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Muharrem İnce'nin partisi Memleket Hareketi'nin logosu ortaya çıktı

Muharrem İnce'nin partisi Memleket Hareketi'nin logosu ortaya çıktı
Haberler.com - Haberler | Politika

Zehir zemberek sözlerle CHP'yi eleştirip partiden istifa ettiğini açıklayan Muharrem İnce'nin yeni oluşumu Memleket Hareketi'nin logosunun görseli ortaya çıktı. İnce, Atatürk'ün Samsun'a çıktığı tarih olan 19 Mayıs'ta partinin kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığı'na sunacak.

CHP'nin 2018 Cumhurbaşkanı adayı ve eski Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin geçen yıl eylül ayında Sivas Kongresi'nin yıl dönümünde bu kentten başlattığı Memleket Hareketi'nin partileşme çalışmalarında son aşamaya gelindi.

Tüm büyükşehirlerde ve çok sayıda ilde il başkanlarını belirleyen İnce, Atatürk'ün Samsun'a çıktığı tarih olan 19 Mayıs'ta ise partinin kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığı'na sunacak. İnce, kuruluş dilekçesini 17-18 Mayıs'ta Ankara'da toplayacağı Kurucular Kurulu üyeleriyle teslim edecek.

LOGOSUNUN GÖRSELİ ORTAYA ÇIKTI

KRT TV'de Gürkan Hacır'ın sunduğu Şimdiki Zaman programında gazeteci Barış Yarkadaş, Muharrem İnce'nin yeni partisi Memleket Hareketi'nin logosunun görselini paylaştı. Sloganını "Memleket, Adalet, Vicdan ve İş" kelimelerinin baş harfleri "Mavi" olarak belirleyen partinin logosu ise Türkiye haritası şeklinde olacak. Logoda, Ankara'nın üzerinde ise nazar boncuğu şeklinde "@" işareti bulunacak.

Muharrem İnce'nin partisi Memleket Hareketi'nin logosu belli oldu

19 MAYIS'TA SİTE AÇILIYOR

Partinin internet sitesi "memlekethareketi.com" adresi de 19 Mayıs'ta hizmete açılacak.

Muharrem İnce'nin partisinin sloganı, logosu ve kuruluş tarihi netleşti
Muharrem İnce'nin partisinin sloganı, logosu ve kuruluş tarihi netleşti
İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığına CHP yönetiminden itiraz: İstanbul kaybedilebilir
İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığına CHP yönetiminden itiraz: İstanbul kaybedilebilir
Dersim olayları için 'Katliam' ifadesini kullanan CHP'li vekili kendi partilileri topa tutuyor
Dersim olayları için "Katliam" ifadesini kullanan CHP'li vekili kendi partilileri topa tutuyor
Son ankette dikkat çeken veriler! Önceki seçimde yaşı tutmadığı için oy kullanamayanların ilk tercihi CHP oldu
Son ankette dikkat çeken veriler! Önceki seçimde yaşı tutmadığı için oy kullanamayanların ilk tercihi CHP oldu

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Engin Özkoç Ersin Tatar Fahrettin Koca Devlet Bahçeli
Magazin Eda Ece Cansu Dere Cem Yılmaz Acun Ilıcalı
Spor Cyle Larin Cüneyt Çakır Aykut Kocaman Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Muharrem İnce'nin partisi Memleket Hareketi'nin logosu ortaya çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.5.2021 00:21:10. #1.15#

title