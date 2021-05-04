Muharrem İnce'nin partisi Memleket Hareketi'nin logosu ortaya çıktı

Zehir zemberek sözlerle CHP'yi eleştirip partiden istifa ettiğini açıklayan Muharrem İnce'nin yeni oluşumu Memleket Hareketi'nin logosunun görseli ortaya çıktı. İnce, Atatürk'ün Samsun'a çıktığı tarih olan 19 Mayıs'ta partinin kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığı'na sunacak.

CHP'nin 2018 Cumhurbaşkanı adayı ve eski Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin geçen yıl eylül ayında Sivas Kongresi'nin yıl dönümünde bu kentten başlattığı Memleket Hareketi'nin partileşme çalışmalarında son aşamaya gelindi.

Tüm büyükşehirlerde ve çok sayıda ilde il başkanlarını belirleyen İnce, Atatürk'ün Samsun'a çıktığı tarih olan 19 Mayıs'ta ise partinin kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığı'na sunacak. İnce, kuruluş dilekçesini 17-18 Mayıs'ta Ankara'da toplayacağı Kurucular Kurulu üyeleriyle teslim edecek.

LOGOSUNUN GÖRSELİ ORTAYA ÇIKTI

KRT TV'de Gürkan Hacır'ın sunduğu Şimdiki Zaman programında gazeteci Barış Yarkadaş, Muharrem İnce'nin yeni partisi Memleket Hareketi'nin logosunun görselini paylaştı. Sloganını "Memleket, Adalet, Vicdan ve İş" kelimelerinin baş harfleri "Mavi" olarak belirleyen partinin logosu ise Türkiye haritası şeklinde olacak. Logoda, Ankara'nın üzerinde ise nazar boncuğu şeklinde "@" işareti bulunacak.

19 MAYIS'TA SİTE AÇILIYOR

Partinin internet sitesi "memlekethareketi.com" adresi de 19 Mayıs'ta hizmete açılacak.