Muharrem İnce, Erdoğan'ın konuşmasının verilmesi üzerine canlı yayını terk etti
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Muharrem İnce, Erdoğan'ın konuşmasının verilmesi üzerine canlı yayını terk etti

Haber Global ekranına konuk olan Muharrem İnce, kanalın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasına bağlanmasına tepki göstererek yayını terk etti. İnce yayını terk ederken "Gururumla kimseyi oynatmam. Bu saygısızlıktır, Türkiye bunu hak etmiyor" dedi.

29.05.2020 22:24 | Son Güncelleme: 29.05.2020 22:41

CHP'li Muharrem İnce, Haber Global'de Senem Toluay Ilgaz'ın sunduğu 'Neden' programına konuk oldu. İnce, konuşması kesilerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının verilmesine tepki göstererek canlı yayını terk etti.

İnce, programdan ayrılırken, "Okçular Vakfı'ndaki konuşmasını vermeyeceğiz dediniz. Verdiniz. Ben konuşuyorum burda, 35 televizyon onu veriyor zaten. Daha sonra acilen beni kesip ona bağlıyorsunuz. Ben bir daha sizin kanalınıza gelmeyeceğim. 35 televizyonda Erdoğan konuşuyor, onun karşısında 2 sene önce rakip olmuş birisiyim ben. Ben gururumla kimseyi oynatmam. Bu saygısızlıktır, Türkiye bunu hak etmiyor. Ben Erdoğan'dan korkmuyorum." diyerek canlı yayını terk etti.

İnce'nin stüdyoyu terk etmesinin ardından program reklam arası verdi.

HABER GLOBAL KONUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI

İnce'nin yayını terk etmesi üzerine açıklama yapan Haber Global yönetimi, "Sayın Muharrem İnce'ye bu akşamki yayın öncesi Sayın Cumhurbaşkanı'nın Fetih kutlamaları nedeniyle yapacağı konuşmaya bağlanacağımızı söyledik. Kendisi de bize "Ama böyle yaparsanız ben sizi eleştiririm" dedi. Biz de kendisine bu eleştirisini saygıyla karşılayacağımızı ifade ettik. Ancak Sayın İnce, Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşmasının ardından stüdyoya dönüldüğünde sözlü olarak tepkisini göstermek yerine yayını terk etti. Böyle olmasını arzu etmezdik ama biz yine de yayınımıza katılmasından dolayı Sayın Muharrem İnce'ye teşekkür ediyoruz. Kendilerine her zaman ekranımızın açık olduğunu yineleriz." ifadelerini kullandı.

Muharrem İnce, Erdoğan'ın konuşmasının verilmesi üzerine canlı yayını terk etti

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