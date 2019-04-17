Muharrem İnce, Ekrem İmamoğlu'nu Sosyal Medya Hesabından Kutladı!

CHP'nin 24 Haziran cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, mazbatasını alan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu kutladı.

"ŞİMDİ SIRA İSTANBULLULARA HİZMET ETMEKTE"

Muharrem İnce, sosyal medya adresinden paylaştığı mesajda, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen ve seçim kaybedenlerin mızıkçılığına rağmen mazbatasını alan Ekrem İmamoğlu'nu, İstanbul İl örgütümüzü kutluyorum, başarılar diliyorum. Hak yerini buldu. Şimdi sıra İstanbul'a ve oy versin/vermesin tüm İstanbullulara hizmet etmekte." ifadelerine yer verdi.