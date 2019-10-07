Muharrem İnce'den Trump'a sert tepki: Haddinizi bilin

07.10.2019 22:33

CHP'li Muharrem İnce, Türkiye'nin ekonomisini tehdit eden ABD Başkanı Donald Trump'a sert çıktı. İnce, Trump'ın yaptığı açıklamalar hepimize karşı yapılmış açıklamalardır diyerek "Tehdit etiğiniz ülke Türkiye Cumhuriyeti'dir, haddinizi bilin!" ifadelerini kullandı.

Twitter hesabından paylaşım yapan İnce, şu ifadeleri kullandı: "Trump'ın yaptığı açıklamalar hepimize karşı yapılmış açıklamalardır. Uluslararası ilişkilerde bu tür ilişki biçimlerine ve tehditlere yer yoktur. 10 bin km öteden gelip Irak'ı, Suriye'yi mahvettiniz. Tehdit etiğiniz ülke Türkiye Cumhuriyeti'dir, haddinizi bilin!"

TRUMP NE DEMİŞTİ?

Trump, Türkiye'nin Suriye'ye düzenleyeceği askeri harekatla ilgili "Eğer Türkiye, benim büyük ve benzersiz bilgeliğim dahilinde limitleri aştığına kanaat getirdiğim herhangi bir şey yaparsa, Türkiye'nin ekonomisini (geçmişte yaptığım gibi!) tamamen imha edeceğim" demişti.