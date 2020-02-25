: CHP'deki tek adaylı il kongrelerini eleştiren İnce AKP'ye benzeyen CHP'den bu millete hayır gelmez

25.02.2020 11:52 | Son Güncelleme: 25.02.2020 12:13

Eski CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, CHP'nin yaklaşan büyük kurultayı öncesi Genel Merkez'e sert eleştiriler yöneltti. Tek adaylı il kongrelerini eleştiren İnce, partisini AK Parti'ye benzemekle suçladı ve "Bu CHP'den millete hayır gelmez" dedi.

Hürriyet'ten Abdulkadir Selvi'ye konuşan Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, CHP yönetimine parti içinde demokrasinin zayıfladığı yönünde eleştirilerde bulundu. İl başkanlığı seçimlerine tek adayla girilmesinin demokrasiyle aykırı olduğunu belirten İnce, partisinin bu bağlamda AK Parti'ye benzediği görüşünü savundu. CHP İzmir İl Başkanlığı seçiminde 611 delegenin oy kullanmasına rağmen tek aday olan Deniz Yücel'e 253 oy çıkmasına değindi ve "Bu demektir ki, partililerin gönlünde MYK bitmiştir. Bu demektir ki, CHP'lilerin gönlünde bu yönetim bitmiştir. AKP'ye benzemeye çalışan CHP'den bu millete hayır gelmez" dedi.

DAHA ÖNCE DE ELEŞTİRMİŞTİ

CHP'li İnce, daha önceden de CHP yönetimine ağır eleştirilerde bulunmuştu. Gazeteci Rahmi Turan'ın, bir başka gazeteci Talat Atilla'yı kaynak göstererek, Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Beştepe'de görüştüğü iddialarıyla ilgili olarak da İnce, kendisine komplo kurulduğunu söyleyerek CHP Genel Merkezi'ni işaret etmişti.

İNCE, KILIÇDAROĞLU'NUN KARŞISINA 2 KEZ ÇIKTI

18 Ağustos 2014 tarihinde grup başkanvekilliğinden istifa ederek yapılacak kurultayda genel başkanlığa aday olduğunu açıklayan İnce, 177 delegenin imzasıyla genel başkanlığa aday olmuştu. 5 Eylül 2014'te yapılan CHP 18. Olağanüstü Kurultayı'nda Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu 740 oy alırken Muharrem İnce 415 oyda ikinci sırada kalmıştı.

İnce, genel başkanlık yarışına 2018 yılında bir kez daha soyunmuştu. 3-4 Şubat 2018 tarihlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin "Adalet ve Cesaret" temalı 36. Olağan Kurultayı'nda Kemal Kılıçdaroğlu 790 oyla yeniden genel başkan seçilmişti ve Yalova Milletvekili Muharrem İnce ise 447 oyda kalmıştı.

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