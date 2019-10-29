Muharrem İnce'den adaylık açıklaması: Genel başkanlık sonrası cumhurbaşkanlığına aday olacağım

29.10.2019 08:55

Muharrem İnce, CNN TÜRK'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programına katıldı. Genel başkanın partinin bir numarası olduğunu bu nedenle de doğal cumhurbaşkanı adayı olması gerektiğini söyleyen İnce, yeniden adaylığı talip olduğunu söyledi. İnce, 'Ben grupbaşkanvekili olsaydım o tezkereye gönül rızası ile 'evet' derdim. Barış Pınarı Harekatı'na destek veriyorum' dedi.

İnce, 'Dış dünyanın algıladığı yanlış işler var. Askeri operasyonu devletimiz düzgün hazırlamış. Siyasi ayağını ihmal etmiş. Propagandasını yapamamış. Geçtiğimiz günlerde AB Parlamentosu'nda sosyalist milletvekilleri ile görüştüm. Herkes bize 'işgalci' diyor. Onlara şunu anlattım. '10 bin kilometreden gelen ABD'ye işgalci demiyorsunuz. Sınırlarımızda cereyan ediyor olay Türkiye güvenliğini sağlamak istiyor bize işgalci diyorsunuz.' dedim. Türkiye bu ayağını ne yazık ki eksik bırakmış' ifadelerini kullandı.

'SİYASET BİR İDDİA İŞİDİR'

İnce, 'Siyaset bir iddia işidir. Siyaset bir ikna işidir. Ben bir iddiada bulundum. Beni CHP'ye genel başkan yaparsanız, ben CHP'yi kadrolarla birlikte tüzüğünü değiştirerek, programını değiştirerek ve örgütlenme şeklini değiştirerek, söylemini yenilemeye talibim dedim.Ben bu iddiamın arkasındayım. 1300 delegeye gidip "bana imza verin" diyerek aday olmayacağım. Ben buradayım, gelmek istiyorlarsa arkadaşlar gelirler. Onlar gelmiyorlarsa ben salona giderim. Ben gidip da bana imza verin diye, ben oraları aştığımı düşünüyorum. Bu kibir değil, biliyorlar isteğimi' diye konuştu.

'ÖNCE GENEL BAŞKANLIK SONRA ADAYLIK'

'Beni aday gösterirler önümüzde cumhurbaşkanlığı seçimleri var. Olacak mısın aday? Tabii ki olacağım' diyen İnce, Bundan daha doğal ne olabilir? Ben gidip imza toplamam. Bu kibir değildir. Sakın yanlış anlamayın. Oraları geçtik. Derlerse ve benim bu görüşüme inanıyorlarsa CHP Genel Başkanı, cumhurbaşkanı adayı olmalıdır. Buna inanırlarsa genel başkan adayı olurum' dedi.