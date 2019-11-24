İnce'den "Beştepe'ye giden CHP'li" iddiası hakkında açıklama: CHP'den biri gitmişse zekasından şüphe ederim

24.11.2019 21:15 | Son Güncelleme: 24.11.2019 21:31

Sözcü yazarı Rahmi Turan'ın gündeme getirdiği ve taraflarca yalanlanan "Beştepe'de Erdoğan'la görüşen CHP'li" iddiasının odağında yer alan Muharrem İnce, Habertürk'te Didem Arslan Yılmaz'ın konuğu oldu. CHP Genel Başkanı'na çağrıda bulunan İnce, "Kılıçdaroğlu çıkıp açıklama yapmalı. 'Muharrem İnce bunu yapmaz, adı geçen diğer arkadaşlar da yapmaz. Hiçbir partili yapmaz' demeli." diye konuştu.

"CHP'DEN BİRİ GİTMİŞSE ZEKASINDAN ŞÜPHE EDERİM"

İnce, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni kastederek, "CHP'den biri gitmişse zekasından şüphe ederim. Ondan genel başkan da olmaz. Gideceksen gündüz gözüyle gideceksin, tweet atarak gideceksin." derken, sözlerini şöyle sürdürdü:

Bir hafta oldu. Türkiye'de Muharrem İnce'nin Saray'a gidip Sayın Erdoğan ile görüştüğüne inanan var mı? Yok. Kapandı konu. Gazeteci, yalan, haber yalan, görüşme yalan, plaka yalan. Ben ne yaptın bu partiye? Hizmet ettim. Cebimdeki paramı paylaştım, elektrik su faturasını ödedim. Helal ediyorum hepsini. Onlar beni vekil yaptılar, onlar da helal eder umarım. Ama utanmıyor musunuz beni savunmamaya. Bunu temizlemeden yola devam edemeyiz.

"BENİM CUMHURBAŞKANLIĞI MİTİNGLERİMİ VERMEYENLER BUGÜN YAYIN YAPTI"

Yalova'daki köy evinde yaptığı açıklama sırasında Halk TV'nin yayını yarıda kesmesine vurgu yapan Muharrem İnce, "Halk TV neden yayınımı yarıda kesti? 'Yandaş kanal neden açıklamanı yayınladı' diye soranlar 'Halk TV niye yayını kesti' diye de sorsun. Yandaş medya verdi. CHP karışacak diye yaparlar. Yaptırma. Kumpas kurma, yapamasınlar. Benim Cumhurbaşkanlığı mitinglerimi vermeyenler bugün yayınladı. Teşekkürler. Ama beni vermek yerine açlık duyanları, siyanürle kendini zehirleyenleri, çiftçiyi, köylüyü, atanamayan öğretmenleri verseler daha memnun olurdum." dedi.

"SAYGISIZLIK ETMEM AMA KİMSEYE DE KENDİMİ EZDİRMEM"

İnce, Didem Arslan Yılmaz'ın "Kılıçdaroğlu yanıltılmış olabilir mi? Bir araya gelme ihtimalinizi görmüyor musunuz?" sorusunu şöyle yanıtladı:

Her zaman bir araya gelebiliriz. Ben ilbaşkanıyken bakanlığımızı yapmış Fikri Sağlar bana düğme iliklemişti. Ben CHP edebini bilirim. Saygısızlık etmem. Ama kimseye de kendimi ezdirmem.

"ELİMİZDE TARİHİ BİR FIRSAT VAR"

Kılıçdaroğlu'nun ismi açıklaması gerektiğini söyleyen İnce, şöyle konuştu:

Elimizde tarihi bir fırsat var. Sayın Erdoğan'dan kurtulmak istiyor muyuz? İki görüş var. Bir Sayın Kılıçdaroğlu 'ismi biliyorum, söyleyemem, şaşırmadım' diyor. Sayın Erdoğan ne diyor? 'İspatlayın, Cumhurbaşkanlığını bırakacağım.' Biz Erdoğan'a Cumhurbaşkanlığını bıraktırmak istiyor muyuz? Kılıçdaroğlu biliyorsa ismi açıklasın, Erdoğan da gitsin. Görüşen kişi bensem, onu da açıklasın. Muharrem İnce de gitsin. Toptan temizlik olsun. Ama bilmiyorsan o zaman Muharrem İnce'yi savunacaksın.

"ERDOĞAN'A 'SİZİN HADDİNİZE Mİ DÜŞMÜŞ' DERDİM"

İnce, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la tesadüfen de olsa karşılaşması ve Erdoğan'ın kendisine "Ülkenin menfaati için senin CHP Genel Başkanı olman lazım" demesi halinde vereceği cevabın "Sizin haddinize mi düşmüş, ne yapacaksınız, örtülü ödenekten mi destek vereceksiniz, vali kontenjanı mı vereceksiniz?" olacağını söyledi.