Muhammed Salah Liverpool'da Müslümanlara yönelik nefret suçlarını azalttı

Muhammed Salah Liverpool'da Müslümanlara yönelik nefret suçlarını azalttı

Liverpool taraftarının gönlünde taht kuran Mısırlı yıldız Muhammed Salah, performansı ve mütevazi kişiliğiyle Liverpool kentinde İslam karşıtı eylemlerin azalmasında etkili oldu.

Muhammed Salah Liverpool'da Müslümanlara yönelik nefret suçlarını azalttı

Liverpool taraftarının gönlünde taht kurmayı başaran Muhammed Salah, performansı ve mütevazi kişiliğiyle Liverpool kentinde İslam karşıtı eylemlerin azalmasında etkili oldu.

ABD'nin Stanford Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre, Salah'ın transfer olduğu 2017 yılından bu yana Liverpool taraftarları arasında İslam karşıtı eylemlerde ciddi bir düşüş yaşandı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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