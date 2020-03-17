Muhabir, canlı yayında koronavirüs sebebiyle bir anda yere yığıldı Lübnan'da bir haber kanalının muhabiri, canlı yayın esnasında stüdyodaki sunucuya anlattığı habere ilişkin konuşurken, bir anda yüksek ateş sebebiyle bayılarak yere yığıldı. Muhabirin koronavirüse yakalandığı öne sürüldü.

Çin'de ortaya çıkan ve binlerce insanın ölümüne sebep olan koronavirüs, tüm dünyada etkisini artırarak gösterirken Lübnan'dan da ilginç bir görüntü geldi. Bir kanalın muhabiri canlı yayında haber anlatırken bir anda yere yığıldı.

YÜKSEK ATEŞ SEBEBİYLE YERE YIĞILDI

Haberi anlatırken bir anda yere yığılan muhabirin yüksek ateş sebebiyle bayıldığı açıklandı. 3 ölüm ve 109 koronavirüs vakasının görüldüğü ülkede, muhabirin ölümcül salgın sebebiyle yere yığıldığı öne sürüldü. Öte yandan muhabirin haber anlatırken koronavirüsten korunmak amacıyla maske ve eldiven kullanması da dikkat çekti.

3 ÖLÜM YAŞANDI

Öte yandan dünyayı etkisi altına alan ölümcül virüs Lübnan'da 3 kişinin hayatını kaybetmesine sebep oldu. 109 kişinin virüse yakalandığı ülkede 3 kişi ise tedavi edilerek sağlığına kavuştu.