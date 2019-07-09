Muğla'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

Milas ilçesinde molozların bulunduğu otluk alanda başlayan ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan yangın, söndürüldü.

Ören Mahallesi Sanayi Sitesi yakınındaki moloz ve ağaç dallarının döküldüğü otluk alanda belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan yangına Milas Belediyesi itfaiyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.

Bölgedeki yerleşim yerlerine ve tarım arazilerine sıçramadan kontrol altına alınarak söndürülen yangında, soğutma çalışması yapıldı.

Kaynak: AA