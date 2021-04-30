Muğla'da Orman Yangınları ile mücadele toplantısı yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Muğla'da Orman Yangınları ile mücadele toplantısı yapıldı

Muğla'da Orman Yangınları ile mücadele toplantısı yapıldı
Bültenler - Haberler | Güncel

Orman yangınları açısından birinci derece hassas bölge olan Muğla'da 2021 yılı Orman Yangınlarıyla Mücadele Koordinasyon Kurulu toplantısı Muğla Valisi Orhan Tavlı başkanlığında yapıldı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde VIP Salonunda yapılan toplantıya Muğla Valisi Orhan Tavlı, Vali Yardımcısı Ayhan Yazgan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak ve Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu'nda bulunan kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Toplantıda 2021 yılı içerisinde orman yangınlarıyla mücadelede alınan kararlar ve son hazırlıklar gözden geçirilerek, Muğla'nın mevcut orman varlığı, son yıllarda yaşanan yangınlar ve alınacak tedbirler konusunda değerlendirmede bulunuldu. Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Muğla ve Aydın illerini kapsayan Muğla Orman Bölge Müdürlüğünün orman yangınları açısından birinci derece hassas alanları sahip olduğu ve Orman Bölge Müdürlüğünün sezon öncesi hazırlıklarının tamamlandığı ifade eden Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, orman yangınlarının önlenmesi ve orman yangınlarıyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalar hakkında sunum yaptı.

Toplantıda orman yangınları açısından birinci derece hassas bölge olan Muğla'da sezon öncesi alınması gereken tedbirler ve kurumların üstlendiği görevler gözden geçirildi.

Vali Orhan Tavlı, özellikle havaların ısınmasıyla yangın riskinin attığı yaz mevsiminde, olası orman yangınlarının önlenmesine yönelik yapılması gereken ortak çalışmalar ve koordinasyon gerektiren konularla ilgili ilgili kurum amirlerine talimatta bulunarak, vatandaşların da bu konuda duyarlı olmaları gerektiğini ifade etti.

Kaynak: Bültenler

Marmaris'te lüks araçta radar tespit cihazı yakalandı
Marmaris'te lüks araçta radar tespit cihazı yakalandı
2 yaşındaki küçük kız, babasının geri manevra yaptığı aracının altında kalarak yaşamını yitirdi
2 yaşındaki küçük kız, babasının geri manevra yaptığı aracının altında kalarak yaşamını yitirdi
Eski eşinin evine gelip ortalığı karıştırdı! Bir anda intihar edip kanlar içerisinde kaldı
Eski eşinin evine gelip ortalığı karıştırdı! Bir anda intihar edip kanlar içerisinde kaldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Ersin Tatar Adnan Menderes Süleyman Soylu
Magazin Ebru Gündeş Hülya Avşar Burak Sergen Serdar Ortaç
Spor Diego Rıza Kayaalp Aykut Kocaman Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Muğla'da Orman Yangınları ile mücadele toplantısı yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.4.2021 16:44:59. #1.15#

title