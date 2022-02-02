Muğla'da foseptik çukuruna düşen ineği itfaiye çıkardı - Haberler
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Muğla'da foseptik çukuruna düşen ineği itfaiye çıkardı

AA, Ali Rıza Akkır - Güncel
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Muğla'da foseptik çukuruna düşen ineği itfaiye çıkardı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde foseptik çukuruna düşen inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

SEYDİKEMER, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Seydikemer ilçesinde foseptik çukuruna düşen inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Gölbent Mahallesi Kanca mevkisinde bir inek, foseptik çukuruna düştü. İneğin düştüğünü fark eden sahibi, durumu Muğla Büyükşehir Belediyesi Seydikemer İtfaiye Grup Amirliği ekiplerine bildirdi.

İnek, yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından iş makinesi yardımıyla düştüğü yerden çıkarılarak sahibine teslim edildi.

Muğla'da foseptik çukuruna düşen ineği itfaiye çıkardı

AA / Ali Rıza Akkır - Güncel

Seydikemer, İtfaiye, Muğla, İnek, Güncel, Haber

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