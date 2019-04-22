Muğla'da Akşam Saatlerinde Korkutan Deprem!
Muğla'nın Ula ilçesinde saat 22.36'da 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Muğla'nın Ula ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin şiddetini 4.2 olarak açıkladı.
KANDİLLİ RASATHANESİ VE AFAD'DAN AÇIKLAMA GELDİ
Kandilli Rasathanesi'nden yapılan son açıklamalara göre Muğla'nın Ula ilçesinde saat 22:36'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 22.36'da merkez üssü Ula olan 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Sarsıntının yerin 6,9 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.