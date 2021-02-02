Müge Boz kimdir? Müge Boz eşi kimdir? Caner Erdeniz kimdir, kaç yaşında, ne iş yapmaktadır?
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Müge Boz kimdir? Müge Boz eşi kimdir? Caner Erdeniz kimdir, kaç yaşında, ne iş yapmaktadır?

02.02.2021 11:34 | Son Güncelleme: 02.02.2021 11:37
Müge Boz kimdir? Müge Boz eşi kimdir? Caner Erdeniz kimdir, kaç yaşında, ne iş yapmaktadır?

Sosyal medyada paylaşımları ile dikkat çeken isim Müge Boz kimdir? Müge Boz hangi dizilerde oynadı? Müge Boz eşi kimdir? Caner Erdeniz kimdir, kaç yaşında?

Bugün yayınlanan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu Müge Boz kimdir? Müge Boz eşi kimdir? Caner Erdeniz kimdir, kaç yaşında, ne iş yapmaktadır?

MÜGE BOZ KİMDİR?

Müge Boz13 Nisan 1984 doğumlu, Türk oyuncu ve manken. Annesi Yugoslavya göçmeni, babası ise Egelidir. Bir kız kardeşi vardır. Çocukluğu İstanbul'da geçti. 12 yaşındayken, babasının işi nedeniyle İzmir'e Karşıyaka'ya taşındılar. İzmir Atatürk Lisesi'nden mezun oldu. Ardından Anadolu Üniversitesi'nde Sinema TV ve Halkla İlişkiler bölümünü bitirdi. Norveç'te Hogskulen i Volda ismindeki okuldan burs kazanarak, orada 'strategic design', 'digital photography' eğitimleri almıştır. 11 sene bale, 4 sene piyano eğitimi almıştır. Birçok spor dalıyla ( yüzme, tenis, paten, voleybol, motosiklet ) ilgilenmiştir. Son bir yıldır düzenli olarak yoga yapmaktadır. 2011 yılında Şüphe adlı dizide Meltem karakterini ve Karakol adlı dizide Ada karakterini canlandırmıştır.2009'da Turkcell'in 3G reklamında, 2010 yılında da Arçelik Autologic Çamaşır Makinesi, Maximum Kart ve Nescafe 3'ü 1 Arada reklamlarında rol almıştır. Ayrıca modellik de yapmaktadır. Zen Pırlanta'nın 2010 kampanyasının yüzüdür. Loft ve T-box çekimlerinde de yer almıştır. Vogue, Tempo, Marie Claire, Women's Health, İnstyle gibi dergilerde moda cekimleri yapmıştır. İkinci sezonunda katıldığı Leyla ile Mecnun dizisinden sezon sonu ayrılmıştır. TRT 1 de Gurbette Aşk adlı dizide rol almıştır. Son olarak Kayıt Dışı dizisinde rol almıştır.

MÜGE BOZ EŞİ KİMDİR? CANER ERDENİZ KİMDİR?

Başarılı basketbolcu, 25 Nisan 1987 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Kariyerine 2003 yılında altyapısından yetiştiği Pınar Karşıyaka'da başladı. 2012-2014 yılları arasında forma giydiği TED Kolejliler'de BSL'de 100 maça çıkma şansını yakaladı. Erdeniz, 2014-15 sezonu öncesinde Beşiktaş ile sözleşme imzaladı. Bir yıl sonra eski takımı TED Ankara Kolejliler'e geri döndü. 2016-17 sezonunu Acıbadem Üniversitesi ile TBL'de geçiren oyuncu, geçen sezonu ise BSL'de Eskişehir Basket formasıyla tamamladı. Eskişehir ekibiyle 31 maça çıktı ve 2,1 sayı ortalamasıyla oynadı. 2019 yılında oyuncu Müge Boz ile evlendi.

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