Müge Anlı'yı Güven Bana'da çileden çıkaran yarışmacı!
Farklı bir formatla sevenlerinin karşısına çıkan Müge Anlı'nın, sunduğu yarışma programı Güven Bana'da, iki yarışmacının "Cumhuriyet" sorularını bilememesi sosyal medyaya damga vurdu.
Yıllardır ATV ekranlarında Müge Anlı ile Tatlı Sert isimli programı sunan Müge Anlı, alışılagelmişin dışına çıkarak Tamer Karadağlı'nın eskiden sunduğu Güvan Bana yarışmasıyla sevenlerinin tekrar karşısına çıktı.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Yaz dönemi boyunca Güven Bana isimli bir programla ekranlarda olacak olan Müge Anlı, sunduğu 'Güven Bana' ilk bölümüyle izleyiciyle buluştu. ATV'de yayınlanan yarışmaya katılan iki yarışmacının ,"Türkiye'de cumhuriyetin ilan edildiği yıl, Ankara'da Birinci Meclisin açılış tarihinden kaç yıl sonradır?" sorusunu bilememesi sosyal medyada gündem oldu.
İPUCU VEREREK YARDIMCI OLMAYA ÇALIŞTI
Meclis'in açılması ve Cumhuriyet'in kuruluşu tarihlerini uzun süre düşünen yarışmacılara Müge Anlı ipucu vererek yardımcı olmaya çalıştı.
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