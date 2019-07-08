Müge Anlı'nın programında "sığır yavrusu" sorusunu bilemeyen yarışmacılar tiye alındı

Yıllardır ATV ekranlarında Müge Anlı ile Tatlı Sert isimli programı sunan Müge Anlı, alışılagelmişin dışına çıkarak Tamer Karadağlı'nın Güven Bana isimli eski yarışma programını sunmaya başladı.

SAÇ BAŞ YOLDURTTULAR

ATV ekranlarında yayınlanan yarışmaya geçtiğimiz bölümde iki yarışmacının "Sığır yavrusuna ne ad verilir" sorusu karşısında bocalamaları program sunucusu Müge Anlı'ya ve ekran başındakilere saç baş yoldurttu.

YOL GÖSTERDİ

Sorunun cevabına bir türlü ulaşamayan yarışmacıların imdadına Müge Anlı yetişti. Anlı, iki yarışmacıya ip uçları vererek yol gösterdi.

YANLIŞ CEVABI VERDİLER

Ancak Kuzu, sıpa, buzağı ve oğlak şıklarının olduğu soruda zor anlar yaşayan yarışmacılar, "Oğlak" yanıtı vererek herkesi şoke etti. Yarışmacılar Taner Yıldırım ve Gözde Kesici, sosyal medyada da Ti'ye alındı.