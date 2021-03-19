Müge Anlı ile yollarını ayıran Arif Verimli olayın perde arkasını anlattı

ATV ekranlarının fenomen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'ten 14 yılın ardından ayrılan Prof. Dr. Arif Verimli, Twitter hesabından Pucca'nın paylaşımına yanıt verdi. Ayrılığıyla ilgili konuşan Verimli, "Ben kimseye küsmem ama dönmem de gidince... İnanın ayrılığımın gizli, kapaklı bir hikayesi yok" dedi.

ATV ekranlarının yıllara damga vuran fenomen programıMüge Anlı ile Tatlı Sert'te 14 yıl boyunca danışmanlık yapan Prof. Dr. Arif Verimli ile sosyal medya fenomeni Pucca arasında ilginç bir diyalog yaşandı.

"BİR SANİYESİNİ KAÇIRMADAN İZLERİM"

Pucca, Twitter üzerinden "Müge Anlı ve Arif Hoca küsmesi bütün ayrıntılarıyla; gizli kamera görüntüleriyle toplam 4 saat' diye video olsa, bak samimiyim, yemin ederim bir saniyesini kaçırmadan izlerim. Öyle boş bir hayat düşün işte.." paylaşımını yaptı.

"KÜSMEM AMA DÖNMEM DE GİDİNCE"

Prof. Dr. Arif Verimli ise Pucca'nın paylaşımına, "Ben kimseye küsmem ama dönmem de gidince.. İnanın ayrılığımın gizli, kapaklı bir hikayesi yok. Çok net şekilde açıkladım. Mesleki etik değerlere, deontolojik sınırlara müdahale edilirse hiçbir yerde durmam. Çok konuşan çok bilen değildir. Sevgilerle.." yanıtını verdi.