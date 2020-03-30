Doktorları hedef alan Müge Anlı, sosyal medyadan eleştiri bombardımanına tutuldu
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Müge Anlı, Türkiye, Magazin

Doktorları hedef alan Müge Anlı, sosyal medyadan eleştiri bombardımanına tutuldu

Sunuculuğunu yaptığı programda migren ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede arabada iğne olmak istediğini, ancak bunun doktorlar tarafından kabul görmediğini belirten Müge Anlı'nın "Sonra diyorlar ki doktorlara iyi davranın" şeklindeki sözleri sosyal medyada büyük tepki çekti.

30.03.2020 18:07 | Son Güncelleme: 30.03.2020 18:24
Doktorları hedef alan Müge Anlı, sosyal medyadan eleştiri bombardımanına tutuldu

ATV'de yayınlanan Müge Anlı İle Tatlı Sert'te konuşan sunucu Müge Anlı'nın doktorlar hakkında sarf ettiği sözler tepkilere yol açtı.

Türkiye koronavirüsle mücadele ederken, sağlık çalışanları gece gündüz demeden çalışıyor. Müge Anlı'nın ise canlı yayında doktorlar hakkındaki sözleri sosyal medyada gündem oldu. Migren hastalığı olduğunu söyleyen ve sürekli acile gittiğini belirten Müge Anlı, koronavirüs bulaşabilir endişesiyle hastanede değil de arabada iğne olmak istediğini fakat doktorların bunu tedbiren kabul etmediğini anlattı.

"SONRA DİYORLAR Kİ DOKTORLARA İYİ DAVRANIN"

İğne yaptıramadığını belirten Müge Anlı doktorların tavırlarından memnun olmadığını "Sonra diyorlar ki doktorlara iyi davranın" ifadelerini kullandı. Anlı devamında arabada migren iğne olmasını kabul etmeyen doktor için "İnşallah sen de birgün böyle bir migren ağrısı çekersin ve aynı tavırla karşılaşırsın" dediğini anlattı.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Sosyal medya kullanıcıları ve sağlıkçılar ise bu sözlerin ardından sosyal medyada kampanya başlattı. İçinde bulunan zorlu dönemde sağlık çalışanlarına karşı kin ve nefret oluşturmakla suçlanan Anlı'ya ağır eleştiriler yöneltildi. Binlerce sosyal medya kullanıcısının 'mügeanlıözürdile' hashtagi ile attığı tweetler sonrası konu trend topic listesinde bir numaraya kadar da yükseldi.

Doktorları hedef alan Müge Anlı, sosyal medyadan eleştiri bombardımanına tutuldu

Haberin Videosu:

Sunucu Müge Anlı doktorları hedef aldı, ardından sosyal medyadan eleştiri bombardımanına tutuldu

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Haber Yorumları (10)
500
ADALET: Yıldık senden sosyal yapıyı bozdunuz yeter
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İNSAN: Hanim efendiye birisi sorar mı acaba arabada iğne yapılmasının sakıncalarını biliyor mu acaba
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MANAGER: Kadın sonuna kadar haklı. Konuyu kimin nasıl anladığı önemli olan. Dişçiye gidiyorsun içeri alıyor agzına bakmıyor. Film çekmiyor. Migren var iğne yapmıyor. E niye açık hastaneler o zaman. 10 kat korunmak için kıyafet giymişssin. Boşuna orada durmayla olmuyor. Acil konulara müdahele etmeyecek olan doktor bi zahmet orda bulunmasın yani. Sonuna kadar kadın haklı
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YORUMSUZ YORUM: ŞU GÜNDE MOREL VERILECEKKEN DOKTORLARA DİL UZATAN HER KİMSE ALLAH ONU DOKTOR YÜZÜ GORMEDEN YOLLASIN ISTEDIGI YERE
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XP: TV de program yapınca kendinizi herkese her şeyi söyleme hakkı mı kazanıyorsun. Ne zaman nerede ne konuşacağını bilmeyen bu tiplerin ayağını tv lerden kesmek lazım.
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VATANDAŞ: Müğe anlı yeter artık yüzünü görmekten bıtkınlık geldi öğğğğğğ öğğğğ .
Cevap Yaz 3 24 Yayından Kaldır
MAMO: aynen igrenc
7 Yayından Kaldır
KIRŞEHİRLİ: Kendini beğenmiş feminist çok şımartıldın kadınlarımızı kocalarına düşman edensin
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MEMO: iki gariban aptalı medyada kullanarak kendinizi çok zeki gördünüz bu insanların cahil kakışı yokluk ve sefalete dayanıyor önce kendinize bir sorun iyi bir eş oldunuzmu
Cevap Yaz 9 Yayından Kaldır
YÜRÜ GİT...: az ye özel doktor tut kendine. . . . .
Cevap Yaz 7 Yayından Kaldır
500
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