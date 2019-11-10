Müge Anlı'dan çok konuşulacak 10 Kasım sözleri: Atatürk aslında 8 Kasım'da aramızdan ayrıldı

10.11.2019 11:12 | Son Güncelleme: 10.11.2019 11:16

Sevilerek izlenen sabah kuşağı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert programını sunan Müge Anlı, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümü dolayısıyla yaptığı konuşmada "Atatürk aslında 8 Kasım'da bize veda etti" açıklamasını yaptı.

TÜM YURTTASAYGIYLA ANILIYOR

Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81'inci yılında, tüm yurtta saygı ve sevgiyle anılıyor. Müge Anlı'da önceki gün canlı yayında Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümünü yaptığı konuşmada anlattığı bir hikaye ile andı.

"HER DAİM KALBİMİZDE YAŞIYOR"

Ünlü sunucu programı kapatırken Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün son anları ile ilgili şu bilgileri verdi:

"Bu gün 8 Kasım 2019 pazar günü. Bildiğiniz üzere 10 Kasım Pazar günü Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 81. yıldönümü. " Aramızdan ayrılışının 81. yıldönümü, Tam 81 yıldır naçiz vücudu aramızda değil ama fikirleri yaşıyor. Düşüncüleri hala geleceğimizi aydınlatmaya devam ediyor. Bağımsızlığımızın ve Cumhuriyetimizin ebedi lideri olarak her daim kalbimizde yaşıyor."

"O ASLINDA BİZE 8 KASIM'DA VEDA ETTİ"

O aslında 8 Kasım'da yani 81 yıl önce bu gün bize veda etti. Nasıl mı? Dolmabahçe Sarayındaki son günlerinde hastalığı daha da ağırlaşmıştı. Doktorların tüm çabasına rağmen iyileşme belirtisi gözlenmiyordu. Özel doktoru Neşet Ömer İldelp 81 yıl önce bu gün saat 18:30'da Ata'nın odasına girdi muayene etmeye başladı. İşte tam bu sırada yattığı yerden sağına doğru dönen Atatürk'ün adeta biriyle konuşur gibi "Aleyküm selam" dediği duyuldu ve ardından derin bir komaya girdi.

"ONU SON SÖZLERİYLE SELAMLIYORUZ"

"Onu bir kez daha minnetle şükranla anıyoruz. Ve onu son sözleriyle 'Aleyküm selam' diyerek selamlıyoruz. Unutmayacağız unutturmayacağız"