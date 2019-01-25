Müge Anlı'da Kızını Arayan Kenan Danışman, Tutuklandı

Müge Anlı canlı yayınına gelip kızı Selma'nın evden gittiğini gözyaşları içinde anlatan Kenan Danışman'ın 1990 yılında 17 yaşında bir çocuğu öldürmekten tutuklanarak cezaevine gönderildiği ortaya çıktı.

CEZAEVİNDEN ÇIKTIKTAN SONRA USLU DURMADI

Kayıp kızını aramak için televizyon programına çıkan bir kişinin cinayet suçundan arandığı ortaya çıktı. Edinilen bilgi ve iddialara göre; 1990 yılında arazi kavgası nedeniyle 17 yaşındaki bir genci öldüren Kenan Danışman, 6 yıl cezaevinde kaldı. Danışman, 6 yıl sonra ise şartla tahliye edildi. Ancak cezaevinden çıktıktan sonra da uslu durmayan Danışman; bıçaklama, gasp, yağma gibi birçok suça karıştı.

DURMADAN YER DEĞİŞTİRDİ

Fakat sürekli yer değiştiren Danışman, bir türlü yakalanamadı. Geçtiğimiz hafta Kenan Danışman, evden kaçan kızını bulmak için ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katıldı. Kızının bulunmasını isteyen Danışman, geçmişinden ise hiç bahsetmedi. Şans eseri programı izleyen Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği'nde görevli bir polis, Danışman'ı bir yerden hatırladı. İçerisindeki kuşkuyu gidermek için tüm aranan şahıslarla ilgili dosyaları inceleyen polis memuru, Kenan Danışman'ı buldu.

15 YIL 3 AY 21 GÜNLÜK CEZA

6 yıl cezaevinde kalan Kenan Danışman şartlı tahliye ile serbest kaldı. Danışman, serbest kaldıktan sonra gasp, bıçaklama ve yağmalama gibi birçok suç işleyen Kenan Danışman'ın, Gebze Cumhuriyet Mahallesi'nde kaldığını belirleyen ekipler hemen eve baskın düzenledi. Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri Danışman'ı televizyonda görüyorlar. Şartlı tahliye kurallarını ihlal eden Kenan Danışman cinayet suçundan tutuklandı. 15 yıl 3 ay 21 günlük cezasını çekmek üzere cezaevine gönderildi.