Müge Anlı'da, 38 yıldır annesini göremeyen Aysel Tekintongaç canlı yayında herkesi gözyaşlarına boğdu

18.09.2019 11:27

İzmir Buca'da yaşayan Aysel Tekintongaç, kendisini 3 aylık bebekken terk eden annesi Fahriye Hanımıbulmak için Müge Anlı'nın programına gelmişti. "Anne özlemi var" diyen Aysel Tekintongaç programda annesini çok özlediğini söyleyerek gözyaşlarına boğulmuştu.

"SANA HAYATININ EN GÜZEL HEDİYESİNİ VERECEĞİM"

Programın sunucusu Müge Anlı, canlı yayında "Sana bugün hayatının en güzel hediyelerinden birini vereceğim" dedi ve Aysel Hanımın hayatı boyunca hiç görmediği annesinin fotoğrafını verdi. Annesinin fotoğrafını ilk kez gören ve gözyaşlarına boğulan Aysel Hanım, Anlı ve stüdyodakileri duygulandırdı.

TEK TEK TELEFONLA ARADILAR

Topal Mehmet diye biriyle evli olan annesinin fotoğrafını Aysel hanıma canlı yayında veren Müge Anlı ve ekibi, Cunda Adası'nda tek tek telefonla Topal Mehmet adında birilerini aradıklarını söyleyerek ekibine teşekkür etti.