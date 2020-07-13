Müftü Topçu: "Kurban bağışı rekorunu iki katına çıkarmalıyız"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Müftü Topçu: "Kurban bağışı rekorunu iki katına çıkarmalıyız"

Ağrı İl Müftüsü Tandoğan Topçu "2020 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Programı" kapsamında İl Merkezinde ve tüm İlçelerde personelle toplantılar yaptı.

Müftü Topçu:
13.07.2020 13:08 | Son Güncelleme: 13.07.2020 13:12

Ağrı İl Müftüsü Tandoğan Topçu "2020 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Programı" kapsamında İl Merkezinde ve tüm İlçelerde personelle toplantılar yaptı.

"Vekalet yoluyla kurban" konulu toplantılarda konuşma yapan İl Müftüsü Tandoğan Topçu, yürütülen organizasyonun çok büyük bir iyilik hareketi olduğunu ifade ederek sözlerine şöyle devam etti; "Bizler, vakfımızın bütün hizmetlerinde gecelerimizi gündüzlerimize katmalıyız. Özelikle kardeşlik bağlarını güçlendiren ve insani yardım noktasında büyük bir faaliyet olan vekalet yoluyla kurban bağışı kampanyasında daha özverili ve azimli çalışmalıyız. Davamıza ve hizmetimize sahip çıkmalıyız. Çünkü bizler hakkıyla çalışıp bu kampanyada hayırsever vatandaşlarımıza ulaşamaz isek, önceki yıllarda FETÖ gibi istismar örgütleri nasıl milletimizin zekat ve kurbanını kendi hain emelleri için kullandıysa bugün de başka birileri kullanabilir. Bunun için bizler milletimizin kurbanını korumakla mükellefiz. Allah katında muhtaç insanlara karşı mahcup olmamak için bu organizasyonu samimiyetle dertlenmemiz gerekmektedir. Dünyanın dört bir yanında bir yudum suya bile muhtaç insanların umutlu bekleyişlerine ışık olmak için çok çalışmalıyız. Bu bilinçle hareket ederek son iki yıldır Ağrı'da başardığımız kurban bağış rekorunu iki katına çıkarmalıyız."

Müftü Topçu kurban organizasyonu hakkında personele bilgi vererek; "Vekalet yoluyla kurban kesim kampanyasına katılmak isteyen hayırseverler yurt içinde 975 Türk lirası, yurt dışında ise 825 Türk lirası bedelinde olan kurban bağışını müftülükler aracılığıyla, bagis.tdv.org internet adresinden, 'TDV Bağış' uygulaması üzerinden ve şehrin belli yerlerine kurulacak olan stantlardan 31 Temmuz'a kadar gerçekleştirebilirler." dedi

Ağrı İl merkezi ve 7 ilçenin tamamında düzenlenen toplantıların ardından Vekalet Yoluyla Kurban tanıtıp programı sona erdi. - AĞRI

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Ayasofya'ya atanacak 2 imamdan biri, kamuoyunun yakından tanıdığı Ferruh Muştuer oldu Güncel
Ayasofya'ya atanacak 2 imamdan biri, kamuoyunun yakından tanıdığı Ferruh Muştuer oldu
Arda Turan Galatasaray'la 1+1 yıllığına anlaştı! Maç başına 25 bin euro kazanacak Spor
Arda Turan Galatasaray'la 1+1 yıllığına anlaştı! Maç başına 25 bin euro kazanacak
Genç adamı ayaklarından tavana asıp saatlerce işkence ettiler 3. Sayfa
Genç adamı ayaklarından tavana asıp saatlerce işkence ettiler
İmamoğlu'ndan Ayasofya yorumu: Hem maddi hem manevi zenginlik katacaksa sonuna kadar arkasındayım Politika
İmamoğlu'ndan Ayasofya yorumu: Hem maddi hem manevi zenginlik katacaksa sonuna kadar arkasındayım
450 bin liralık borç kağıdını yutmaya çalışıp kadın polisin parmağını ısırdı 3. Sayfa
450 bin liralık borç kağıdını yutmaya çalışıp kadın polisin parmağını ısırdı
Altın fiyatları artınca düğün yapacakların imdadına imitasyon ürünler yetişti Ekonomi
Altın fiyatları artınca düğün yapacakların imdadına imitasyon ürünler yetişti
Talihsiz kadın, özel görüntülerini arkadaşlarıyla paylaşan boşanma aşamasındaki eşinden şikayetçi oldu
Talihsiz kadın, özel görüntülerini arkadaşlarıyla paylaşan boşanma aşamasındaki eşinden şikayetçi oldu
Son dakika: Çavuşoğlu'ndan Ermenistan'a çok sert tepki: Aklını başına alsın, Azerbaycan'ın yanındayız
Son dakika: Çavuşoğlu'ndan Ermenistan'a çok sert tepki: Aklını başına alsın, Azerbaycan'ın yanındayız
Balayı yerine hastaneye! Düğünden sonra korona teşhisi konan gelin damat tedaviye alındı
Balayı yerine hastaneye! Düğünden sonra korona teşhisi konan gelin damat tedaviye alındı
ABD'deki çocuk ticareti skandalı sonrası fahiş fiyatlı çocuk ürünleri nedeniyle hedef olan Trendyol'dan açıklama
ABD'deki çocuk ticareti skandalı sonrası fahiş fiyatlı çocuk ürünleri nedeniyle hedef olan Trendyol'dan açıklama
Şarkıcı Songül Karlı, denizden çıkarken bikini kazası yaşadı
Şarkıcı Songül Karlı, denizden çıkarken bikini kazası yaşadı
Çocuk ticareti yaptığı iddia edilen Wayfair'in yasaklanan reklamı ortaya çıktı
Çocuk ticareti yaptığı iddia edilen Wayfair'in yasaklanan reklamı ortaya çıktı
Sağlık Bakanlığı bez maske kullanmaması gereken 4 grubu uyardı
Sağlık Bakanlığı bez maske kullanmaması gereken 4 grubu uyardı
Aylardır Dominik'te olan Survivor yarışmacıları virüsten korunmak için maske taktı! İlk tepki Cemal Can'dan geldi
Aylardır Dominik'te olan Survivor yarışmacıları virüsten korunmak için maske taktı! İlk tepki Cemal Can'dan geldi
Alaattin Çakıcı, ünlü oyuncu ve sunucu Seren Serengil'in 30 yıllık aile dostu çıktı
Alaattin Çakıcı, ünlü oyuncu ve sunucu Seren Serengil'in 30 yıllık aile dostu çıktı
Oyuncu Aishwarya Rai ve 8 yaşındaki kızı koronavirüse yakalandı
Oyuncu Aishwarya Rai ve 8 yaşındaki kızı koronavirüse yakalandı
Magazin gündemini sarsacak iddia: Platonik aşık Ozan Güven, Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkisini bitirdi
Magazin gündemini sarsacak iddia: Platonik aşık Ozan Güven, Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkisini bitirdi
Ergin Ataman ve Arda Turan'ın da aralarında olduğu yatırımcı grubu, İtalya'dan basketbol takımı satın aldı
Ergin Ataman ve Arda Turan'ın da aralarında olduğu yatırımcı grubu, İtalya'dan basketbol takımı satın aldı
Son Dakika: Artvin'deki sel felaketinde kaybolan 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Son Dakika: Artvin'deki sel felaketinde kaybolan 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
72 yıl önce ölen adamın mezarını altın bulmak için talan ettiler
72 yıl önce ölen adamın mezarını altın bulmak için talan ettiler
Ünlü astrolog Aysun Koç'un yorumları ile burcunuzu bu hafta ne bekliyor?
Ünlü astrolog Aysun Koç'un yorumları ile burcunuzu bu hafta ne bekliyor?
Görüntüler çıktı! Boşandığı eşi tarafından satırla öldürülen kadının çığlıklarına vatandaşlar böyle koşmuş
Görüntüler çıktı! Boşandığı eşi tarafından satırla öldürülen kadının çığlıklarına vatandaşlar böyle koşmuş
İstanbul'un göbeğinde cinsel organını gösteren suç makinesi taksici serbest bırakıldı
İstanbul'un göbeğinde cinsel organını gösteren suç makinesi taksici serbest bırakıldı
John Travolta'nın eşi kanser mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti
John Travolta'nın eşi kanser mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti
Demet Akalın'ı dinlemeye giden Alişan, gelen hesap karşısında şaşkına döndü
Demet Akalın'ı dinlemeye giden Alişan, gelen hesap karşısında şaşkına döndü
Vatandaşa 'Terbiyesizlik yapma lan!' diye çıkışan Ilgın Kaymakamı görevinden alındı
Vatandaşa "Terbiyesizlik yapma lan!" diye çıkışan Ilgın Kaymakamı görevinden alındı
Yerli otomobil ilgiyi artırdı, Alman mühendislik devi Türkiye'ye geldi!
Yerli otomobil ilgiyi artırdı, Alman mühendislik devi Türkiye'ye geldi!
Serenay Sarıkaya, Ozan Güven'in kendisine platonik aşık olduğu iddialarına 'Yeter' diyerek resti çekti
Serenay Sarıkaya, Ozan Güven'in kendisine platonik aşık olduğu iddialarına "Yeter" diyerek resti çekti
Meteoroloji, 10 il için sağanak yağış uyarısında bulundu
Meteoroloji, 10 il için sağanak yağış uyarısında bulundu
Serdar Ortaç ve Duygu Özaslan'ın birbirine benzetilen fotoğrafları sosyal medyada alay konusu oldu
Serdar Ortaç ve Duygu Özaslan'ın birbirine benzetilen fotoğrafları sosyal medyada alay konusu oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Celal Adan Hulusi Akar Yaşar Güler Murat Kurum Hüseyin Filiz
Magazin Reynmen Cem Davran Ebru Gündeş Acun Ilıcalı
Spor Jailson Rıza Çalımbay Henry Onyekuru Fernando Muslera Sofiane Feghouli
Daha Fazla Çocuk Düğün Temmuz Yangın
Şu an buradasınız: Müftü Topçu: "Kurban bağışı rekorunu iki katına çıkarmalıyız" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.7.2020 14:00:18. #1.15#
title