Müfettiş Gadget filmi nedir? Müfettiş Gadget film konusu nedir? Müfettiş Gadget oyuncuları kimler? Müfettiş Gadget hakkında merak edilen her şey!
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Müfettiş Gadget filmi nedir? Müfettiş Gadget film konusu nedir? Müfettiş Gadget oyuncuları kimler? Müfettiş Gadget hakkında merak edilen her şey!

Çocukların sevdiği dünyaca ünlü çizgi film olan Müfettiş Gadget'in sinemaya uyarlanan yetişkin ve genç versiyonu hakkında merak edilenleri sizler için kaleme aldık. Müfettiş Gadget filmi nedir? Müfettiş Gadget film konusu nedir? Müfettiş Gadget oyuncuları kimler? Müfettiş Gadget hakkında merak edilen her şey!

Müfettiş Gadget filmi nedir? Müfettiş Gadget film konusu nedir? Müfettiş Gadget oyuncuları kimler? Müfettiş Gadget hakkında merak edilen her şey!
16.05.2020 12:29 | Son Güncelleme: 16.05.2020 12:30

Çocukların en sevdiği çizgi filmlerden biri şüphesiz Müfettiş Gadget'dir. Müfettiş Gadget yayınlandığı ilk günlerden itibaren çizgi film dünyasının en önemli yapımlarından biri oldu. Aynı zamanda gençler ve yetişkinler içinde vizyona aktarılan Müfettiş Gadget filmi yayınlandığı ilk tarihten itibaren büyük izleyici kitlesine ulaştı. Sinemaya uyarlanan Müfettiş Gadget filmi hakkında merak edilenler haberimizde.

MÜFETTİŞ GADGET KONUSU NEDİR?

Dedektif Gadget, 1983 yapımı Dedektif Gadget çizgi filminden uyarlanmış 1999 yapımı aksiyon ve komedi filmidir. Filmde başrolleri Matthew Broderick üstlenmiştir. Filmin yapımını The Walt Disney Company üstlenmiştir. Filmin çekimleri Pensilvanya'da yapılmıştır. 11 Mart 2003 tarihinde Dedektif Gadget filminin 2. serisi çıkarılmıştır.

Müfettiş Gadget filmi nedir? Müfettiş Gadget film konusu nedir? Müfettiş Gadget oyuncuları kimler? Müfettiş Gadget hakkında merak edilen her şey!
MÜFETTİŞ GADGET

MÜFETTİŞ GADGET OYUNCULARI KİMLER?

Matthew Broderick as John "Inspector Gadget" Brown/RoboGadget

Rupert Everett as Sanford "Claw" Scolex

Joely Fisher as Dr. Brenda Bradford/RoboBrenda

Michelle Trachtenberg as Penny

Don Adams as the voice of "Brain"

D. L. Hughley as the voice of the Gadgetmobile

Dabney Coleman as Chief Quimby

Cheri Oteri as Mayor Wilson

Andy Dick as Kramer

Michael G. Hagerty as Sykes

René Auberjonois as Dr. Artemus Bradford

Frances Bay as Thelma

J. P. Manoux as the Mayor's assistant

Brian George as the Sore Guru

umut.guner@haberler.com - Umut Güner
Umut Güner
umut.guner@haberler.com
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