Müdavim ne demek? Müdavim anlamı ne?

Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Müdavim, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Müdavim ne demek? Müdavim anlamı ne? İşte, Müdavim kelimesin anlamı!