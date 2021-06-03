Müdavim ne demek? Müdavim anlamı ne?
Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Müdavim, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Müdavim ne demek? Müdavim anlamı ne? İşte, Müdavim kelimesin anlamı!
Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Müdavim kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Müdavim anlamı ne? Müdavim ne demek?
MÜDAVİM NE DEMEK?
Müdavim:
(müda:vim), Arapça mudavim
1. sıfat Bir yere sürekli olarak giden (kimse), gedikli:
"Her kanepenin önünde ayrı ayrı durarak parkta müdavimleri selamlarlar." - Reşat Nuri Güntekin
2. sıfat Bir iş, sürekli yapan (kimse), gedikli:
"İkincisi, böyle davrandığında, açık açık küçümsediği bir dizinin müdavimi hâline gelmekten duyduğu gizli rahatsızlık azalıyordu." - Elif Şafak
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