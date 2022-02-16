Mudanya'da gemi otel olarak hizmet veren "Turan Emeksiz Vapuru" İstanbul'a gönderildi

MUDANYA, BURSA (AA) - Bursa'nın Mudanya ilçesinde Güzelyalı Yat Limanı'nda yıllardır gemi otel olarak kullanılan Turan Emeksiz Vapuru, müze, hastane ya da kütüphane olarak yaşatılmak üzere İstanbul'a uğurlandı.

Dönemin Güzelyalı belde Belediyesince 2005 yılında satın alınan buharlı vapur, Mudanya Belediye Meclisinin geçen ekim ayında aldığı kararla bedelsiz hibe olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesinin uhdesine geçti.

17 yıldır konuşlandığı Güzelyalı Yat Limanı'ndan çekici marifetiyle yüzdürülen ve müze, hastane ya da kütüphane olarak değerlendirilmesi planlanan yolcu vapuru, İstanbul'a gönderildi.

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, uğurlama töreninde yaptığı açıklamada, 1960 yılında İstanbul Beyazıt Meydanı'nda polis kurşunuyla hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Turan Emeksiz'in adını taşıyan geminin bir kültür varlığı olarak yaşatılmasında öncü olmalarının kendileri için büyük gurur olduğunu belirtti.

Türkyılmaz, geminin İstanbul'a nakli konusunda Mudanya Liman Başkanı Veysel Yaşar ve taşınma işlemini gerçekleştiren teknik ekibe teşekkür etti.

İstanbul Şehir Hatlarında 1961'den 2004'e kadar ağırlıklı olarak Karaköy-Eminönü-Kadıköy ve Adalar seferlerinde çalışan Turan Emeksiz Vapuru, 2005'te Güzelyalı Belediyesince satın alınmasının ardından ihaleyle 15 yıllığına otel restoran amaçlı yap-işlet modeliyle kiralanmıştı. Belde belediyesinin kapanması ardından tasarrufu Mudanya Belediyesine geçen geminin kira sözleşmesinin bitmesiyle kapalı mekanları geçen eylül ayında sökülmeye başlanmıştı.