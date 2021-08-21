Mudanya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Bursa'nın Mudanya ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Bursa'nın Mudanya ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Çepni Mahallesi Düzbağlar mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kontrol altına alınan yangınla ilgili soğutma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Özdemir