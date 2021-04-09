CHP'nin "128 milyar dolar nerede?" afişine Cumhurbaşkanı'na hakaretten soruşturma

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, 6 reklam panosuna asılan '128 milyar dolar nerede' ve 'CHP' yazısı ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi silueti bulunan afişlerle ilgili "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan soruşturma başlatıldığı bildirildi.