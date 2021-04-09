CHP'nin "128 milyar dolar nerede?" afişine Cumhurbaşkanı'na hakaretten soruşturma
Bursa'nın Mudanya ilçesinde, 6 reklam panosuna asılan '128 milyar dolar nerede' ve 'CHP' yazısı ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi silueti bulunan afişlerle ilgili "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Mudanya Belediyesi'ne ait reklam panolarındaki ilan sebebiyle Mudanya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bugün 17.30 itibariyle "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan resen soruşturma başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, gerekli işlemleri başsavcılıkça sürdürüldüğü kaydedildi.
6 AFİŞLE İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Bursa Valiliğince yapılan açıklamada da "Mudanya Belediyesi'ne ait 6 reklam panosuna bugün asılan '128 milyar dolar nerede' ve 'CHP' yazısı ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi silueti bulunan afişlere Mudanya Cumhuriyet Başsavcılığının el konulması talimatı üzerine, söz konusu afişler güvenlik güçleri marifetiyle kaldırılmıştır." ifadesi kullanıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Yılmaz