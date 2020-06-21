Mucize Doktor'un Ferman'ı Onur Tuna, hangi sunucuyla tatil yapıyor?
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Mucize Doktor'un Ferman'ı Onur Tuna, hangi sunucuyla tatil yapıyor?

Onur Tuna, tatilde yalnız olmadığı, sunucu Yağmur Karabal'ın da yakışıklı oyuncuya eşlik ettiği ortaya çıktı

Mucize Doktor'un Ferman'ı Onur Tuna, hangi sunucuyla tatil yapıyor?
21.06.2020 13:22 | Son Güncelleme: 21.06.2020 13:54

"Mucize Doktor" dizisinde hayat verdiği Ferman karakteriyle kariyerindeki yükselişini sürdüren Onur Tuna temmuz ayında başlayacak çekimler öncesi tatile çıktı. Tuna'nın tatilde yalnız olmadığı, sunucu Yağmur Karabal'ın da yakışıklı oyuncuya eşlik ettiği ortaya çıktı.

Kaynak: Snob Magazin

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