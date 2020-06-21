Mucize Doktor'un Ferman'ı Onur Tuna, hangi sunucuyla tatil yapıyor? Onur Tuna, tatilde yalnız olmadığı, sunucu Yağmur Karabal'ın da yakışıklı oyuncuya eşlik ettiği ortaya çıktı

"Mucize Doktor" dizisinde hayat verdiği Ferman karakteriyle kariyerindeki yükselişini sürdüren Onur Tuna temmuz ayında başlayacak çekimler öncesi tatile çıktı. Tuna'nın tatilde yalnız olmadığı, sunucu Yağmur Karabal'ın da yakışıklı oyuncuya eşlik ettiği ortaya çıktı. Kaynak: Snob Magazin