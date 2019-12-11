Yayın hayatına yeni başlayan Mucize Doktor, 2019'un en çok aranan dizisi oldu
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Yayın hayatına yeni başlayan Mucize Doktor, 2019'un en çok aranan dizisi oldu

Arama motoru Google, her yıl olduğu gibi bu sene de yılın en çok arananlarını açıkladı. Yayın hayatına yeni başlayan Mucize Doktor, kendi kategorisinde en çok aranan dizi oldu.

11.12.2019 15:49 | Son Güncelleme: 11.12.2019 16:46
Yayın hayatına yeni başlayan Mucize Doktor, 2019'un en çok aranan dizisi oldu

En çok kullanılan arama motoru , her yıl olduğu gibi bu yıl da 'de ve dünyada yükselen arama trendleri içeren listesini açıkladı. "Yılın Arama Trendleri 2019"un dizi kategorisinde Doktor birinci olurken şarkı kategorisinde oldu.

YAYIN HAYATINA YENİ BAŞLAYAN DİZİ DAMGA VURDU

Türkiye'de En Çok Aranan Diziler kategorisinde zirvede yer alan Mucize Doktor'u Zalim İstanbul ve Her Yerde Sen takip etti. Çoğunluğunu Türk dizilerinin oluşturduğu listede tek uluslararası yapım ise Game of Thrones oldu. Başrollerini Taner Ölmez, Onur Tuna, Sinem Ünsal ve Reha Özcan'ın oynadığı dizi, Eylül ayından yayın hayatına başlamasına rağmen başarısıyla listeye damga vurdu.

REYNMEN LİSTENİN BAŞINDA YER ALDI

Reynmen'in "Derdim Olsun", Şanışer'in "Susamam", Fatih Bulut'un "Çok Sevdim Yalan Oldu" ve Norm Ender'in "Mekanın Sahibi" adlı çalışmaları da Türkiye'de bu yılın En Çok Aranan Şarkıları arasında yer aldı.


Haber Videosu

: Yayın hayatına yeni başlayan Mucize Doktor, 2019'un en çok aranan dizisi oldu
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