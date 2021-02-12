Mucize Doktor Adil hoca öldü mü? Adil hoca neden ayrıldı? Adil Hoca diziden neden ayrıldı?
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Mucize Doktor Adil hoca öldü mü? Adil hoca neden ayrıldı? Adil Hoca diziden neden ayrıldı?

12.02.2021 08:44 | Son Güncelleme: 12.02.2021 08:48
Mucize Doktor Adil hoca öldü mü? Adil hoca neden ayrıldı? Adil Hoca diziden neden ayrıldı?

Mucize Doktor Adil hoca öldü mü? Sorusu ün akşam ekranlara gelen Mucize Doktor dizisinin ardından detayları merak ediliyor. Baş rollerini Taner Ölmez, Onur Tuna, Sinem Ünsal, Fırat Altunmeşe ve Seda Bakan gibi oyuncuların paylaştığı Mucize Doktor Adil hoca öldü mü? Adil hoca neden ayrıldı? Adil Hoca diziden neden ayrıldı?

Mucize Doktor Adil hoca öldü mü, neden ayrıldı sorularının detayları... Ekrana gelen bölümde oldukça heyecan verici sahneler yer alıyor. Acilde karşılaşan iki düşman aile bütün hastaneyi kaosa boğar. Maksimuma çıkarılan güvenlik önlemlerine rağmen herkes süratle patlama noktasına sürüklenirken Ali'nin aklındaysa Vuslat yüzünden kalbini kırdığı Ezo vardır. Adil, Ali'ye arkadaşını geri vermeye karar verir. Sevgi hepimizi kurtarabilir mi? Yoksa bazılarımız için çok geç midir? Mucize Doktor Adil hoca öldü mü, neden ayrıldı?

MUCİZE DOKTOR ADİL HOCA ÖLDÜ MÜ?

FOX TV'de yayınlanan Mucize Doktor son bölümünde iki aile arasındaki Berhayat hastanesinde çıkan husumet sonucunda kör kurşunla vurulan Adil Hoca, maalesef daha fazla dayanamıyor ve ölerek diziye veda ediyor. Uzun zamandır zaten diziden ayrılacağı söylenen Reha Özcan, bu bölümde diziden ayrılıyor. Adil Hoca karakteri dün yayınlanan Mucize Doktor dizisinde son kez yer aldı.

Ali Vefa'yı hayata dahil etmek isteyen ve onun doktorluk kariyerinde en önemli destekçisi olan Adil Erinç Hoca, Mucize doktor dizisinin baş karakterlerinden biridir. Adil Erinç rolünü ise başarılı oyuncu Reha Özcan canlandırıyor. FOX TV'de yayımlanan Mucize Doktor dizisi oyuncuları ve konusuyla ekranların dikkat çeken yapımları arasında. İşte, Reha Özcan biyografisi...

REHA ÖZCAN KİMDİR?

Ragıp Reha Özcan, 5 Temmuz 1965 tarihinde Bingöl'de dünyaya geldi. Kartal Anadolu Lisesi'nden sonra lisans eğitimini, 1987 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde tamamladı. Profesyonel tiyatro hayatına, 1987 de Trabzon Devlet Tiyatrosu'nda başladı. 1990-91 sezonunda İstanbul Devlet Tiyatrosu'na atandı. 1992-93 sezonunda İstanbul Antalya'ya yerleşti ve meslek hayatına Antalya Devlet Tiyatrosu'nda devam etti. Akdeniz Üniversitesi'nin Tiyatro Kulübü'nü yönetmen olarak çalıştırdı. Ayrıca, Antalya Büyükşehir Belediye Tiyatrosu'nda yönetmenlik yaptı. 2010-2011 sezonunda, Bedensiz Kadın oyunu ile tekrar İstanbul Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu. Rol aldığı Bahtı Kara filmi ile birçok ödüle aday gösterilmiş ve ödül sahibi olmuştur. Aynı zamanda oyuncu Serhat Özcan'ın kardeşidir. 2016 Ekim ayında Devlet Tiyatrolarından emekli olmuştur. Oyuncu Yeşim Özcan ile evlidir.

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