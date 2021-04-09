Mucize Doktor 58. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? FOX TV Mucize Doktor 2. Bölüm izle! Mucize Doktor son bölüm izle!

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MUCİZE DOKTOR YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Mucize Doktor yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacaktır.

MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bir daha cerrahlık yapamayacağı gerçeğiyle yüzleşen Ferman vazgeçmemeye kararlıdır. Başarı şansı çok düşük olsa da Ali, Ferman'ın elini kurtarabilmek için bütün yeteneklerini seferber eder. Diğer taraftan Demir'in ortadan kayboluşu ve Tanju'nun bölümde tek uzman kalışı bir asistan için yepyeni bir fırsat demektir. Sonunda Ferman'ın el ameliyatı başlar. Bu bir devrin sonu mu olacaktır? Yoksa her son bir başlangıç mıdır?

MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜM İZLE!