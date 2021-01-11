Mucize Doktor 45.bölüm fragmanı izle! Mucize Doktor 46. bölüm fragmanı yayınlandı mı? 46. bölüm fragmanında neler olacak?
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Mucize Doktor 45.bölüm fragmanı izle! Mucize Doktor 46. bölüm fragmanı yayınlandı mı? 46. bölüm fragmanında neler olacak?

11.01.2021 18:55 | Son Güncelleme: 11.01.2021 18:59
Mucize Doktor 45.bölüm fragmanı izle! Mucize Doktor 46. bölüm fragmanı yayınlandı mı? 46. bölüm fragmanında neler olacak?

Mucize Doktor 45.bölüm fragmanı görevinden alınma kaygısı güden asistanlar kendilerini bir anda kıran kırana rekabet ortamı içerisinde buldu. Yeni bölüm fragmanında Ferman'ın işlerin renginin değişmesine zemin hazırlayacak teklifte bulunması göze çarptı. Mucize Doktor 46. bölüm fragmanı yayınlandı mı? 46. bölüm fragmanında neler olacak?

Mucize Doktor 45. bölüm fragmanında; Ali Vefa'nın Berhayat Hastanesi'ndeki ''cerrahi asistanlık'' görevini sona erdireceğinin sinyallerini veren Ferman'ın, Nazlı'ya ''Asistanım sen olacaksın!'' çıkışıyla bir kez daha yer yerinden oynayacak. Mucize Doktor yeni bölüm fragmanında her durumda bardağın dolu tarafından bakmaya çalışan Ali Vefa'nın ''Kendimizi görmek için aynaya bakmaya gerek yok. İçimize bakmamız yeterli!'' sözleriyle yardım bekleyen hastasına umut ışığı saçtı.

MUCİZE DOKTOR 45.BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!

Mucize Doktor 45. bölümde; Hastanede ekonomik açıdan birtakım problemler baş göstermesinin yanı sıra köşeye sıkıştırılan Ferman'ın üç asistanıyla birden ilişiğini kesmek mecburiyetinde bırakılması ortalığı birbirine katarken, Tanju ise hastaneye bağlantısının koparılması gereken en güçlü kişi olarak Ali'yi görmektedir. Mucize Doktor 44.son bölümde; İşten çıkarma hadisesi ilk etapta herkesten saklansa da aradan çok geçmeden patlak vererek gün yüzüne çıkmasıyla beraber hastanede çetin geçen rekabet şartlarının oluşması olayların seyrini büsbütün değiştirdi.

MUCİZE DOKTOR 45.BÖLÜM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yönetmenliğini Yusuf Pirhasan'ın üstlendiği, olay örgüsünü Onur Koralp & Pınar Bulut'un kaleme aldığı ve son olarak yapımcılığında da Faruk Bayhan'ın yer aldığı MF Yapım farkıyla Fox TV kanalında her Perşembe akşamı sürprizlerin ardı arkasının kesilmediği sahnelere imza atan Mucize Doktor 45.bölümüyle 14 Ocak Perşembe tarihinde saat 20:00'da dizi severleri karşılayacak.

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