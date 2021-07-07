Muammer Keskin kimdir? Muammer Keskin kaç yaşında, nereli? Muammer Keskin biyografisi!

İlk iş deneyimi olarak İstanbul Belediyesi'nde çalışmaya başladı. Aynı zamanda Genel-İş Sendikası'nda çeşitli kademelerde görev aldı. 1982 yılına kadar İstanbul Belediyesi'ndeki görevini çeşitli birimlerde sürdüren Muammer Keskin kimdir? Muammer Keskin kaç yaşında, nereli? Muammer Keskin mesleği nedir? Muammer Keskin hayatı ve biyografisi nedir?

İlk iş deneyimi olarak İstanbul Belediyesi'nde çalışmaya başladı. Aynı zamanda Genel-İş Sendikası'nda çeşitli kademelerde görev aldı. 1982 yılına kadar İstanbul Belediyesi'ndeki görevini çeşitli birimlerde sürdüren Muammer Keskin kimdir? Muammer Keskin kaç yaşında, nereli? Muammer Keskin mesleği nedir? Muammer Keskin hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

MUAMER KESKİN KİMDİR?

İlk iş deneyimi olarak İstanbul Belediyesi'nde çalışmaya başladı. Aynı zamanda Genel-İş Sendikası'nda çeşitli kademelerde görev aldı. 1982 yılına kadar İstanbul Belediyesi'ndeki görevini çeşitli birimlerde sürdürdü. 1982 yılında kısa dönem olarak askerlik görevini tamamladıktan sonra, 1982-1985 yılları arasında İstanbul Koca Mustafa Paşa Lisesi'nde öğretmenlik yaptı.

1985 yılından itibaren Şişli'de muhasebe mesleğini icra etmeye başladı. Aynı tarihlerde Mali Müşavirler Muhasebeciler Birliği Derneği kuruluşunda aktif rol aldı. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında kurucu üye ve yönetici olarak görevler aldı. 1990'lı yıllarda Sosyal Demokrat Değişim Dergisi Kurucu Üyesi olarak derginin yayınlanmasında katkı sundu.

SİYASET HAYATI

1991-1995 yılları arasında Sosyal Demokrat Halkçı Parti Şişli İlçe Başkanlığı görevini yürüttü. İlçe, İl ve Kurultay delegeliği yaptı.

1998-2006 yılları arasında İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nda Başkan Yardımcısı olarak görevini sürdürdü. İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşaivrler Odası Akademisi Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulundu.

Halen Türkiye Sosyal Siyasi Araştırmalar Vakfı (TUSES) Genel Sekreterlik görevi görevi ve Türk Onkoloji Vakfı Genel İdare Kurulu Üyeliği devam etmektedir.

SMM Denetim A.Ş.'de kurucu ortak ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak Şişli'de Mali Müşavirlik mesleğini sürdürmekte olan Muammer Keskin evli ve 2 çocuk babasıdır.