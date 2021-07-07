Muammer Keskin kimdir? Muammer Keskin kaç yaşında, nereli? Muammer Keskin biyografisi!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Muammer Keskin kimdir? Muammer Keskin kaç yaşında, nereli? Muammer Keskin biyografisi!

Muammer Keskin kimdir? Muammer Keskin kaç yaşında, nereli? Muammer Keskin biyografisi!
Haberler.com - Haberler | Gündem

İlk iş deneyimi olarak İstanbul Belediyesi'nde çalışmaya başladı. Aynı zamanda Genel-İş Sendikası'nda çeşitli kademelerde görev aldı. 1982 yılına kadar İstanbul Belediyesi'ndeki görevini çeşitli birimlerde sürdüren Muammer Keskin kimdir? Muammer Keskin kaç yaşında, nereli? Muammer Keskin mesleği nedir? Muammer Keskin hayatı ve biyografisi nedir?

İlk iş deneyimi olarak İstanbul Belediyesi'nde çalışmaya başladı. Aynı zamanda Genel-İş Sendikası'nda çeşitli kademelerde görev aldı. 1982 yılına kadar İstanbul Belediyesi'ndeki görevini çeşitli birimlerde sürdüren Muammer Keskin kimdir? Muammer Keskin kaç yaşında, nereli? Muammer Keskin mesleği nedir? Muammer Keskin hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

MUAMER KESKİN KİMDİR?

İlk iş deneyimi olarak İstanbul Belediyesi'nde çalışmaya başladı. Aynı zamanda Genel-İş Sendikası'nda çeşitli kademelerde görev aldı. 1982 yılına kadar İstanbul Belediyesi'ndeki görevini çeşitli birimlerde sürdürdü. 1982 yılında kısa dönem olarak askerlik görevini tamamladıktan sonra, 1982-1985 yılları arasında İstanbul Koca Mustafa Paşa Lisesi'nde öğretmenlik yaptı.

1985 yılından itibaren Şişli'de muhasebe mesleğini icra etmeye başladı. Aynı tarihlerde Mali Müşavirler Muhasebeciler Birliği Derneği kuruluşunda aktif rol aldı. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında kurucu üye ve yönetici olarak görevler aldı. 1990'lı yıllarda Sosyal Demokrat Değişim Dergisi Kurucu Üyesi olarak derginin yayınlanmasında katkı sundu.

SİYASET HAYATI

1991-1995 yılları arasında Sosyal Demokrat Halkçı Parti Şişli İlçe Başkanlığı görevini yürüttü. İlçe, İl ve Kurultay delegeliği yaptı.

1998-2006 yılları arasında İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nda Başkan Yardımcısı olarak görevini sürdürdü. İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşaivrler Odası Akademisi Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulundu.

Halen Türkiye Sosyal Siyasi Araştırmalar Vakfı (TUSES) Genel Sekreterlik görevi görevi ve Türk Onkoloji Vakfı Genel İdare Kurulu Üyeliği devam etmektedir.

SMM Denetim A.Ş.'de kurucu ortak ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak Şişli'de Mali Müşavirlik mesleğini sürdürmekte olan Muammer Keskin evli ve 2 çocuk babasıdır.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Fahrettin Koca Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Müge Anlı Seray Kaya İlyas Tetik Sertab Erener
Spor Ali Koç Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Younes Belhanda Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Muammer Keskin kimdir? Muammer Keskin kaç yaşında, nereli? Muammer Keskin biyografisi! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.7.2021 19:51:28. #1.15#

title