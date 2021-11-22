MTTB Genel Başkanı İsmail Emrah Karayel, Vali Cüneyt Epcim'i Ziyaret Etti

Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) Genel Başkanı ve Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, Vali Cüneyt Epcim'i ziyaret etti.

Başkan Karayel ile MTTB heyeti Bayburt Valiliği'ne gelişlerinde Vali Epcim ve Milletvekili Fetani Battal karşılandı. Ziyaret anısına Valilik Şeref Defterini imzalayan Karayel daha sonra Valilik Makamına geçti.

Vali Epcim ile Milletvekili Battal, burada bir süre Başkan Karayel ve heyet üyeleri ile çalışmalarına ilişkin bilgi alışverişinde bulundu.

Başkan Karayel, kadim şehir Bayburt'ta bulunmaktan memnuniyet duyduğunu ifade ederek misafirperverlikleri dolayısıyla Vali Epcim ile Milletvekili Battal'a teşekkür etti.

Vali Epcim ile Milletvekili Battal ise Başkan Karayel ve MTTB heyetini ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını kaydederek teşekkürlerini iletti.

Ziyarette MTTB Bayburt Başkanı Mehmet Akif Alan, MTTB Erzurum Başkanı İbrahim Hakkı Algan, Genç Birlik Ankara Başkanı Halil Altundal, Bayburt Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Savaş Bülbül ve MTTB Bayburt İl Yönetim Kurulu Üyeleri yer aldı.

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